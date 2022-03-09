https://ria.ru/20220309/otpor-1777239512.html

"Мы вам не рабы!" Пакистан не стал ублажать Запад нападками в адрес России

Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию - РИА Новости, 09.03.2022

"Мы вам не рабы!" Пакистан не стал ублажать Запад нападками в адрес России

Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:53

2022-03-09T10:53

2022-03-09T13:46

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times.По информации издания, ранее послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине.Отмечается, что Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН.Имран Хан напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.

https://ria.ru/20220309/krizis-1777232962.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777223878.html

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, пакистан, оон, россия, украина, сша, нато, афганистан, имран хан