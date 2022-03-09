"Мы вам не рабы!" Пакистан не стал ублажать Запад нападками в адрес России

10:53 09.03.2022 (обновлено: 13:46 09.03.2022)
Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию
Премьер Пакистана Хан возмутился призывом Запада осудить спецоперацию России на Украине
© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times.
"Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?" — возмутился политик.
По информации издания, ранее послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине.
Отмечается, что Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН.
Имран Хан напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.