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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Мы вам не рабы!" Пакистан не стал ублажать Запад нападками в адрес России
Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию - РИА Новости, 09.03.2022
"Мы вам не рабы!" Пакистан не стал ублажать Запад нападками в адрес России
Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:53
2022-03-09T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
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сша
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times.По информации издания, ранее послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине.Отмечается, что Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН.Имран Хан напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
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в мире, пакистан, оон, россия, украина, сша, нато, афганистан, имран хан
10:53 09.03.2022 (обновлено: 13:46 09.03.2022)
 
Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию

Премьер Пакистана Хан возмутился призывом Запада осудить спецоперацию России на Украине

© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, пишет The Times.

"Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?" — возмутился политик.

По информации издания, ранее послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине.
Отмечается, что Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН.
Имран Хан напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства.
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После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПакистанООНРоссияУкраинаСШАНАТОАфганистанИмран Хан
 
 
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