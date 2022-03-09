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Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий
Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 09.03.2022
Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий
Кураторы Киева из США понимают, что если лабораторные образцы попадут к экспертам из РФ, то, вероятно, будет подтвержден факт нарушения Киевом и Вашингтоном... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:40
2022-03-09T17:01
россия
киев
сша
министерство обороны сша
виктория нуланд
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кураторы Киева из США понимают, что если лабораторные образцы попадут к экспертам из РФ, то, вероятно, будет подтвержден факт нарушения Киевом и Вашингтоном международных конвенций, сообщил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."Вопрос: почему (Нуланд сделала это заявление)? Очевидно, американские кураторы киевского режима отчетливо понимают, что если лабораторные образцы, которые в пожарном порядке ликвидируются на Украине с 24 февраля, попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А это уже абсолютно другой контекст деятельности США на Украине и санкционного давления на Россию. Речь может идти о преступлениях в мировых масштабах, огласки которых так не хотят теперь в Пентагоне", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Кроме того, он затронул аспект возможного попадания образцов оружия в руки националистов."Отдают ли себе отчет американские власти о последствиях возможных провокаций? Нуланд показательно заранее заявляет, что, мол, российские власти попытаются в этом случае переложить ответственность на Запад. Но это, простите, даже не хорошая, а плохая мина при откровенно отвратительной игре! И это фирменный почерк Вашингтона", - продолжил он.Также он сообщил, что уже много лет "под боком у России была прямая угроза безопасности не только нашей стране, но и региону, европейскому континенту"."Международному сообществу пора очнуться от навязанной русофобии, прекратить вести счет компаниям, которые наперегонки заявляют об уходе из России, фантазируя о трауре россиян по кока-коле и чизбургерам из Макдональдса и, наконец, осознать насколько опасна американская гегемония и как далеко готовы зайти ее идеологи", - добавил парламентарий.
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россия, киев, сша, министерство обороны сша, виктория нуланд, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире
16:40 09.03.2022 (обновлено: 17:01 09.03.2022)
 
Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий

Слуцкий: Россия может доказать факт нарушения Киевом и США международных конвенций

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Здание Капитолия в Вашингтоне
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кураторы Киева из США понимают, что если лабораторные образцы попадут к экспертам из РФ, то, вероятно, будет подтвержден факт нарушения Киевом и Вашингтоном международных конвенций, сообщил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил.
"Вопрос: почему (Нуланд сделала это заявление)? Очевидно, американские кураторы киевского режима отчетливо понимают, что если лабораторные образцы, которые в пожарном порядке ликвидируются на Украине с 24 февраля, попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А это уже абсолютно другой контекст деятельности США на Украине и санкционного давления на Россию. Речь может идти о преступлениях в мировых масштабах, огласки которых так не хотят теперь в Пентагоне", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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В МИД потребовали ответить, где биоматериалы из украинских лабораторий
Кроме того, он затронул аспект возможного попадания образцов оружия в руки националистов.
"Отдают ли себе отчет американские власти о последствиях возможных провокаций? Нуланд показательно заранее заявляет, что, мол, российские власти попытаются в этом случае переложить ответственность на Запад. Но это, простите, даже не хорошая, а плохая мина при откровенно отвратительной игре! И это фирменный почерк Вашингтона", - продолжил он.
Также он сообщил, что уже много лет "под боком у России была прямая угроза безопасности не только нашей стране, но и региону, европейскому континенту".
"Международному сообществу пора очнуться от навязанной русофобии, прекратить вести счет компаниям, которые наперегонки заявляют об уходе из России, фантазируя о трауре россиян по кока-коле и чизбургерам из Макдональдса и, наконец, осознать насколько опасна американская гегемония и как далеко готовы зайти ее идеологи", - добавил парламентарий.
 
РоссияКиевСШАМинистерство обороны СШАВиктория НуландЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВ мире
 
 
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