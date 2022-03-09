https://ria.ru/20220309/oruzhie-1777317703.html

Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий

Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 09.03.2022

Россия может доказать нарушение США международных актов, заявил Слуцкий

Кураторы Киева из США понимают, что если лабораторные образцы попадут к экспертам из РФ, то, вероятно, будет подтвержден факт нарушения Киевом и Вашингтоном... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:40

2022-03-09T16:40

2022-03-09T17:01

россия

киев

сша

министерство обороны сша

виктория нуланд

леонид слуцкий (политик)

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в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Кураторы Киева из США понимают, что если лабораторные образцы попадут к экспертам из РФ, то, вероятно, будет подтвержден факт нарушения Киевом и Вашингтоном международных конвенций, сообщил глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания накопленных там материалов в руки российских сил."Вопрос: почему (Нуланд сделала это заявление)? Очевидно, американские кураторы киевского режима отчетливо понимают, что если лабораторные образцы, которые в пожарном порядке ликвидируются на Украине с 24 февраля, попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Киевом и Вашингтоном Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А это уже абсолютно другой контекст деятельности США на Украине и санкционного давления на Россию. Речь может идти о преступлениях в мировых масштабах, огласки которых так не хотят теперь в Пентагоне", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Кроме того, он затронул аспект возможного попадания образцов оружия в руки националистов."Отдают ли себе отчет американские власти о последствиях возможных провокаций? Нуланд показательно заранее заявляет, что, мол, российские власти попытаются в этом случае переложить ответственность на Запад. Но это, простите, даже не хорошая, а плохая мина при откровенно отвратительной игре! И это фирменный почерк Вашингтона", - продолжил он.Также он сообщил, что уже много лет "под боком у России была прямая угроза безопасности не только нашей стране, но и региону, европейскому континенту"."Международному сообществу пора очнуться от навязанной русофобии, прекратить вести счет компаниям, которые наперегонки заявляют об уходе из России, фантазируя о трауре россиян по кока-коле и чизбургерам из Макдональдса и, наконец, осознать насколько опасна американская гегемония и как далеко готовы зайти ее идеологи", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220309/biomaterialy-1777265499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, сша, министерство обороны сша, виктория нуланд, леонид слуцкий (политик), госдума рф, в мире