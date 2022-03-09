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МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия - РИА Новости, 09.03.2022
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия
Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:46
2022-03-09T13:32
украина
признание днр и лнр в россии
биологическое оружие
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на Украине, как вести соответствующие разработки по биопрограммам, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы за вас нашли ваши (США) разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в первую очередь с военными целями, оказывается, на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, американские "специалисты регулярно давали указания украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки" по биопрограммам.
https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html
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украина, признание днр и лнр в россии, биологическое оружие
12:46 09.03.2022 (обновлено: 13:32 09.03.2022)
 
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия

МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на Украине, как вести соответствующие разработки по биопрограммам, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы за вас нашли ваши (США) разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в первую очередь с военными целями, оказывается, на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, американские "специалисты регулярно давали указания украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки" по биопрограммам.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 16:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: Украина пытается скрыть следы работы с возбудителями чумы
 
УкраинаПризнание ДНР и ЛНР в Россиибиологическое оружие
 
 
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