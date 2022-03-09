https://ria.ru/20220309/oruzhie-1777264710.html
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия - РИА Новости, 09.03.2022
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия
Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:46
2022-03-09T12:46
2022-03-09T13:32
украина
признание днр и лнр в россии
биологическое оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777062360_0:0:1654:931_1920x0_80_0_0_79082f1f00a097fa9e086e920e6a841e.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на Украине, как вести соответствующие разработки по биопрограммам, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы за вас нашли ваши (США) разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в первую очередь с военными целями, оказывается, на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, американские "специалисты регулярно давали указания украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки" по биопрограммам.
https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777059898_0:0:1912:1433_1920x0_80_0_0_3f01fd11028fb064294f1e3727f68925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, признание днр и лнр в россии, биологическое оружие
12:46 09.03.2022 (обновлено: 13:32 09.03.2022)
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия
МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия