https://ria.ru/20220309/oruzhie-1777264710.html

МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия

МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия - РИА Новости, 09.03.2022

МИД: Украина и США нарушали конвенцию о запрещении биологического оружия

Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:46

2022-03-09T12:46

2022-03-09T13:32

украина

признание днр и лнр в россии

биологическое оружие

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи, их поддерживало Минобороны США, специалисты США регулярно давали указания на Украине, как вести соответствующие разработки по биопрограммам, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы за вас нашли ваши (США) разработки, ваши биологические материалы, которые разрабатывались в первую очередь с военными целями, оказывается, на Украине", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, американские "специалисты регулярно давали указания украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки" по биопрограммам.

https://ria.ru/20220307/zabolevaniya-1777054038.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, признание днр и лнр в россии, биологическое оружие