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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/oruzhie-1777256241.html
Бастрыкин поручил завести дело о разработке биооружия на Украине
Бастрыкин поручил завести дело о разработке биооружия на Украине - РИА Новости, 09.03.2022
Бастрыкин поручил завести дело о разработке биооружия на Украине
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:13
2022-03-09T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
следственный комитет россии (ск рф)
общество
здоровье - общество
александр бастрыкин
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.В пресс-службе добавили, что появляется все больше сведений, подтверждающих разработку на Украине биологического оружия. Минобороны РФ ранее сообщало о существовании на Украине сети, включающей несколько десятков биологических лабораторий, которые финансировались из-за рубежа. Кроме того, США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине."Все это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей", - добавили в ведомстве.СК РФ считает, что излишняя озабоченность представителей США украинскими биологическими объектами может свидетельствовать о намерении их использовать в немирных целях.Учитывая эту информацию, Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства, связанные с разработкой биологического оружия вблизи территории РФ, а также лица, ответственные за это. "Следствие запросит у Министерства обороны необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам", - сказали в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
https://ria.ru/20220309/patogeny-1777215481.html
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следственный комитет россии (ск рф), общество, здоровье - общество, александр бастрыкин, россия, украина, ситуация в днр и лнр
12:13 09.03.2022 (обновлено: 12:23 09.03.2022)
 
Бастрыкин поручил завести дело о разработке биооружия на Украине

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело о разработке биологического оружия на Украине

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с данными о разработке биологического оружия на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
В пресс-службе добавили, что появляется все больше сведений, подтверждающих разработку на Украине биологического оружия. Минобороны РФ ранее сообщало о существовании на Украине сети, включающей несколько десятков биологических лабораторий, которые финансировались из-за рубежа. Кроме того, США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине.
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"Все это может свидетельствовать о нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей", - добавили в ведомстве.
СК РФ считает, что излишняя озабоченность представителей США украинскими биологическими объектами может свидетельствовать о намерении их использовать в немирных целях.
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Учитывая эту информацию, Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться все обстоятельства, связанные с разработкой биологического оружия вблизи территории РФ, а также лица, ответственные за это. "Следствие запросит у Министерства обороны необходимые сведения для дачи правовой оценки указанным фактам", - сказали в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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