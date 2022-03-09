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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/opoveschenie-1777378707.html
Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре
Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре - РИА Новости, 09.03.2022
Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре
Добровольно сложивший оружие украинский военный подтвердил РИА Новости, что власти города Изюм под Харьковом не оповестили население о коридоре для эвакуации. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T23:33
2022-03-09T23:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
украина
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ИЗЮМ (Харьковская область), 9 мар - РИА Новости. Добровольно сложивший оружие украинский военный подтвердил РИА Новости, что власти города Изюм под Харьковом не оповестили население о коридоре для эвакуации."О зеленом коридоре в Изюме я узнал от российских солдат, когда уже попал в плен. Оказывается, был 12-часовой коридор для вывода техники и мирного населения из города Изюм. Но нам это преподнесли, как российские войска просят для себя зеленый коридор, чтобы уйти... Это не доводилось в массы, не доводилось до населения. Люди даже не знали, что есть зеленый коридор", - сказал пленный украинский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, изюм (город)
23:33 09.03.2022
 
Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре

Пленный украинский военный подтвердил, что власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные автобусом из села Виноградное под Мариуполем по гуманитарному коридору, на государственную границу РФ в Ростовской области
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ИЗЮМ (Харьковская область), 9 мар - РИА Новости. Добровольно сложивший оружие украинский военный подтвердил РИА Новости, что власти города Изюм под Харьковом не оповестили население о коридоре для эвакуации.
"О зеленом коридоре в Изюме я узнал от российских солдат, когда уже попал в плен. Оказывается, был 12-часовой коридор для вывода техники и мирного населения из города Изюм. Но нам это преподнесли, как российские войска просят для себя зеленый коридор, чтобы уйти... Это не доводилось в массы, не доводилось до населения. Люди даже не знали, что есть зеленый коридор", - сказал пленный украинский военный.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Украина превращается в Сомали
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРИзюм (город)
 
 
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