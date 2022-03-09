https://ria.ru/20220309/opoveschenie-1777378707.html

Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре

Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре - РИА Новости, 09.03.2022

Пленный украинский военный: власти Изюма не оповестили людей о гумкоридоре

Добровольно сложивший оружие украинский военный подтвердил РИА Новости, что власти города Изюм под Харьковом не оповестили население о коридоре для эвакуации. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:33

2022-03-09T23:33

2022-03-09T23:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049843_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_23bceb93222d90c000fa18b09d3cc75a.jpg

ИЗЮМ (Харьковская область), 9 мар - РИА Новости. Добровольно сложивший оружие украинский военный подтвердил РИА Новости, что власти города Изюм под Харьковом не оповестили население о коридоре для эвакуации."О зеленом коридоре в Изюме я узнал от российских солдат, когда уже попал в плен. Оказывается, был 12-часовой коридор для вывода техники и мирного населения из города Изюм. Но нам это преподнесли, как российские войска просят для себя зеленый коридор, чтобы уйти... Это не доводилось в массы, не доводилось до населения. Люди даже не знали, что есть зеленый коридор", - сказал пленный украинский военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

изюм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр, изюм (город)