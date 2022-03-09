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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/oon-1777365073.html
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД - РИА Новости, 09.03.2022
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД
Сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:39
2022-03-09T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
москва
украина
оон
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Наши гуманитарные коллеги, которые находятся в Москве, провели встречу высокого уровня с МИД и Минобороны РФ. Участники договорились укреплять сотрудничество с целью содействия своевременному оказанию гуманитарной помощи всем людям, затронутым кризисом на Украине", – сказал Дюжаррик.По его словам, эти усилия будут строиться на уже существующих с 2016 года механизмах координации между военными и гражданскими лицами на Украине.
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в мире, москва, украина, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:39 09.03.2022
 
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД

Представители ООН обсудили с Минобороны и МИД гуманитарное сотрудничество по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Наши гуманитарные коллеги, которые находятся в Москве, провели встречу высокого уровня с МИД и Минобороны РФ. Участники договорились укреплять сотрудничество с целью содействия своевременному оказанию гуманитарной помощи всем людям, затронутым кризисом на Украине", – сказал Дюжаррик.
По его словам, эти усилия будут строиться на уже существующих с 2016 года механизмах координации между военными и гражданскими лицами на Украине.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМоскваУкраинаООНМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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