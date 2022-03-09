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Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД - РИА Новости, 09.03.2022
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД
Сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:39
2022-03-09T20:39
2022-03-09T20:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 9 мар – РИА Новости. Сотрудники ООН обсудили на встрече высокого уровня в Москве с МИД РФ и Минобороны гуманитарное сотрудничество по Украине, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Наши гуманитарные коллеги, которые находятся в Москве, провели встречу высокого уровня с МИД и Минобороны РФ. Участники договорились укреплять сотрудничество с целью содействия своевременному оказанию гуманитарной помощи всем людям, затронутым кризисом на Украине", – сказал Дюжаррик.По его словам, эти усилия будут строиться на уже существующих с 2016 года механизмах координации между военными и гражданскими лицами на Украине.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, украина, оон, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Представители ООН провели встречи по Украине в Минобороны и МИД
Представители ООН обсудили с Минобороны и МИД гуманитарное сотрудничество по Украине