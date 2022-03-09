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https://ria.ru/20220309/okamenelost-1777249468.html
В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет
В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет - РИА Новости, 09.03.2022
В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет
Окаменелость стегозавра возрастом 169 млн лет была найдена в районе города Чунцин на юго-западе Китая. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:56
2022-03-09T11:56
россия-китай: главное
китай
палеонтология
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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Окаменелость стегозавра возрастом 169 млн лет была найдена в районе города Чунцин на юго-западе Китая.Останки были извлечены из крупного места раскопок в уезде Юньян Чунцина. Китайские и британские палеонтологи идентифицировали находку как новый вид стегозавра, сообщило городское управление планирования и природных ресурсов."Это самый древний образец стегозавра из когда-либо найденных в Азии и один из самых ранних обнаруженных в мире", - заявил исследователь из Чунцинского управления геологии и разведки полезных ископаемых Дай Хуэй.Судя по недавно найденным окаменелостям, которые включают кости спины, плеч, ног и ребер, а также пластины брони, новый вид был около 3 метров в длину и 2 метров в высоту, с двумя парами больших костяных шипов на конце хвоста, продолжил он.Китай богат окаменелостями различных видов стегозавров, на его долю приходится около 40% всех найденных останков в мире, сообщил ученый. По словам Дай Хуэя, окаменелости стегозавров в основном находят в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), Чунцине, Синьцзяне (Северо-Западный Китай), Внутренней Монголии (Северный Китай) и Тибете (Юго-Западный Китай).Исследователи дали ему название Bashanosaurus primitivus. "Башань" - это древнее название района Чунцина, а латинское слово primitivus означает "первый"."Bashanosaurus Primitivus предоставляет новые вещественные доказательства для изучения происхождения стегозавра", - отметил исследователь.Научная статья об этом открытии была опубликована 4 марта в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
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Артем Смирнов
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китай, палеонтология
11:56 09.03.2022
 

В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Fotolia / Krugloff
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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Окаменелость стегозавра возрастом 169 млн лет была найдена в районе города Чунцин на юго-западе Китая.
Останки были извлечены из крупного места раскопок в уезде Юньян Чунцина. Китайские и британские палеонтологи идентифицировали находку как новый вид стегозавра, сообщило городское управление планирования и природных ресурсов.
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"Это самый древний образец стегозавра из когда-либо найденных в Азии и один из самых ранних обнаруженных в мире", - заявил исследователь из Чунцинского управления геологии и разведки полезных ископаемых Дай Хуэй.
Судя по недавно найденным окаменелостям, которые включают кости спины, плеч, ног и ребер, а также пластины брони, новый вид был около 3 метров в длину и 2 метров в высоту, с двумя парами больших костяных шипов на конце хвоста, продолжил он.
Китай богат окаменелостями различных видов стегозавров, на его долю приходится около 40% всех найденных останков в мире, сообщил ученый. По словам Дай Хуэя, окаменелости стегозавров в основном находят в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), Чунцине, Синьцзяне (Северо-Западный Китай), Внутренней Монголии (Северный Китай) и Тибете (Юго-Западный Китай).
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Исследователи дали ему название Bashanosaurus primitivus. "Башань" - это древнее название района Чунцина, а латинское слово primitivus означает "первый".
"Bashanosaurus Primitivus предоставляет новые вещественные доказательства для изучения происхождения стегозавра", - отметил исследователь.
Научная статья об этом открытии была опубликована 4 марта в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайпалеонтология
 
 
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