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В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет
В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет - РИА Новости, 09.03.2022
В КНР обнаружили окаменелость нового вида стегозавра возрастом 169 млн лет
Окаменелость стегозавра возрастом 169 млн лет была найдена в районе города Чунцин на юго-западе Китая. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:56
2022-03-09T11:56
2022-03-09T11:56
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палеонтология
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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Окаменелость стегозавра возрастом 169 млн лет была найдена в районе города Чунцин на юго-западе Китая.Останки были извлечены из крупного места раскопок в уезде Юньян Чунцина. Китайские и британские палеонтологи идентифицировали находку как новый вид стегозавра, сообщило городское управление планирования и природных ресурсов."Это самый древний образец стегозавра из когда-либо найденных в Азии и один из самых ранних обнаруженных в мире", - заявил исследователь из Чунцинского управления геологии и разведки полезных ископаемых Дай Хуэй.Судя по недавно найденным окаменелостям, которые включают кости спины, плеч, ног и ребер, а также пластины брони, новый вид был около 3 метров в длину и 2 метров в высоту, с двумя парами больших костяных шипов на конце хвоста, продолжил он.Китай богат окаменелостями различных видов стегозавров, на его долю приходится около 40% всех найденных останков в мире, сообщил ученый. По словам Дай Хуэя, окаменелости стегозавров в основном находят в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), Чунцине, Синьцзяне (Северо-Западный Китай), Внутренней Монголии (Северный Китай) и Тибете (Юго-Западный Китай).Исследователи дали ему название Bashanosaurus primitivus. "Башань" - это древнее название района Чунцина, а латинское слово primitivus означает "первый"."Bashanosaurus Primitivus предоставляет новые вещественные доказательства для изучения происхождения стегозавра", - отметил исследователь.Научная статья об этом открытии была опубликована 4 марта в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
https://ria.ru/20220221/zond-1774070182.html
https://ria.ru/20220112/most-1767485203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, палеонтология
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Окаменелость стегозавра возрастом 169 млн лет была найдена в районе города Чунцин на юго-западе Китая.
Останки были извлечены из крупного места раскопок в уезде Юньян Чунцина. Китайские и британские палеонтологи идентифицировали находку как новый вид стегозавра, сообщило городское управление планирования и природных ресурсов.
"Это самый древний образец стегозавра из когда-либо найденных в Азии и один из самых ранних обнаруженных в мире", - заявил исследователь из Чунцинского управления геологии и разведки полезных ископаемых Дай Хуэй.
Судя по недавно найденным окаменелостям, которые включают кости спины, плеч, ног и ребер, а также пластины брони, новый вид был около 3 метров в длину и 2 метров в высоту, с двумя парами больших костяных шипов на конце хвоста, продолжил он.
Китай
богат окаменелостями различных видов стегозавров, на его долю приходится около 40% всех найденных останков в мире, сообщил ученый. По словам Дай Хуэя, окаменелости стегозавров в основном находят в провинции Сычуань
(Юго-Западный Китай), Чунцине
, Синьцзяне (Северо-Западный Китай), Внутренней Монголии
(Северный Китай) и Тибете (Юго-Западный Китай).
Исследователи дали ему название Bashanosaurus primitivus. "Башань" - это древнее название района Чунцина, а латинское слово primitivus означает "первый".
"Bashanosaurus Primitivus предоставляет новые вещественные доказательства для изучения происхождения стегозавра", - отметил исследователь.
Научная статья об этом открытии была опубликована 4 марта в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.