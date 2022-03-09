https://ria.ru/20220309/ogurtsy-1777356748.html

В России подешевели огурцы

В России подешевели огурцы - РИА Новости, 09.03.2022

В России подешевели огурцы

Рост цен на наблюдаемую Росстатом плодоовощную продукцию в России на неделе с 26 февраля по 4 марта ускорился по всем наименованиям за исключением огурцов,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:40

2022-03-09T19:40

2022-03-09T19:40

цены

продукты

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749304859_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0120e77ae43e50fa3762b6405d361251.jpg

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Рост цен на наблюдаемую Росстатом плодоовощную продукцию в России на неделе с 26 февраля по 4 марта ускорился по всем наименованиям за исключением огурцов, которые подешевели, свидетельствуют данные статистического ведомства.По информации Росстата, за период с 26 февраля по 4 марта цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9% (после роста на 1,2% неделей ранее). Помидоры подорожали на 7,7%, бананы – на 7,2%, капуста – на 3%, морковь – на 2,6%, яблоки – на 1,6%, репчатый лук – на 1,3%, свекла – на 1,1%, картофель – на 0,5%. В то же время снизились цены на огурцы – на 0,9%.За предыдущий отчетный период, с 19 по 25 февраля, помидоры и бананы также были лидерами роста, тогда они подорожали на 2,8%, капуста за тот же период выросла в цене - на 2%, морковь - на 1,2%, свекла - на 1%, огурцы - на 0,5%, картофель - на 0,3%, яблоки - на 0,2%, репчатый лук - на 0,1%.С начала года к 4 марта капуста в России подорожала на 29,29%, помидоры - 29,05%, огурцы – на 22,27%, морковь - на 16,41%, свекла – на 9,28%, лук – на 4,07%, картофель – на 3,54%. Бананы с начала года прибавили в цене 24,21%, яблоки – 5,54%.Цена на сахар с 26 февраля по 4 марта показала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, - 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%, сообщает Росстат.Недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта составила 2,22%.Резко выросла за отчетный период цена соли - на 1,54%.Яйца, пшеничная мука, белый и черный хлеб подорожали в пределах 0,5%, подсолнечное масло - на 0,71%.Продолжили рост в пределах 1% молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, вермишель, чай, печенье, шоколадные конфеты.Рыба подорожала на 0,2%, рис - на 1,08%, макаронные изделия из пшеничной муки первого сорта - на 0,9%.Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 0,96%, баранина и свинина – на 0,22%, в таком же диапазоне - сосиски и сардельки, стоимость копченой колбасы выросла на 0,23%, вареной - на 0,55%.Продолжили расти в цене детские мясные консервы, на этой неделе - на 0,31%.

https://ria.ru/20220309/tseny-1777291223.html

https://ria.ru/20220305/produkty-1776817910.html

https://ria.ru/20220305/ogranicheniya-1776723944.html

https://ria.ru/20220305/ashan-1776693163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

цены, продукты, экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)