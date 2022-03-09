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Минэнерго: Россия заинтересована полностью выполнять газовые контракты
Минэнерго: Россия заинтересована полностью выполнять газовые контракты - РИА Новости, 09.03.2022
Минэнерго: Россия заинтересована полностью выполнять газовые контракты
Россия максимально заинтересована в полном выполнении обязательств по газовым контрактам и осуществлении поставок в полном объеме, заявило Минэнерго РФ. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:36
2022-03-09T22:24
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
украина
газпром
оператор гтс украины
природный газ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия максимально заинтересована в полном выполнении обязательств по газовым контрактам и осуществлении поставок в полном объеме, заявило Минэнерго РФ.Ведомство сообщило, что "Газпром" в среду получил от "Оператора ГТС Украины" письмо, где обозначены риски для четырех газоперекачивающих станций, которые находятся в зоне проведения специальной операции России по демилитаризации Украины. По двум из них Россия может гарантировать безопасность функционирования, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.По его словам, эти газоперекачивающие станции обеспечивают надежность транспортировки газа европейским потребителям через территорию Украины."В данном письме нет исходящего номера или даты, но тем не менее обозначены риски для работы 4 компрессорных станций, в частности, "КС Новопсков", "КС Купянск", "КС Ромны", "КС Сумы". Важно обозначить, что только две из обозначенных газоперекачивающих станций, а именно "КС Новопсков" и "КС Купянск", находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. По ним гарантируется полная безопасность как функционирования, так и защита оборудования", - добавил он.Еще две станции находятся под контролем украинской стороны, заметил Сорокин, их безопасность является обязательством "Оператора ГТС Украины"."Российская сторона максимально заинтересована в том, чтобы полностью выполнять взятые обязательства по газовым контрактам и чтобы обеспечивать и осуществлять поставки в полном объеме", - подчеркивает Минэнерго в совместном с Минобороны РФ заявлении, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства.Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что транзит газа через Украину на данный момент идет в полном объеме в соответствии с контрактами и заявками потребителей, то есть на уровне примерно 109 миллионов кубометров газа в сутки.В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у России есть сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, а именно - против газоперекачивающих станций.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777172095.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, украина, газпром, оператор гтс украины, природный газ, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
20:36 09.03.2022 (обновлено: 22:24 09.03.2022)
 
Минэнерго: Россия заинтересована полностью выполнять газовые контракты

Минэнерго: Россия максимально заинтересована соблюдать обязательства по газовым контрактам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия максимально заинтересована в полном выполнении обязательств по газовым контрактам и осуществлении поставок в полном объеме, заявило Минэнерго РФ.
Ведомство сообщило, что "Газпром" в среду получил от "Оператора ГТС Украины" письмо, где обозначены риски для четырех газоперекачивающих станций, которые находятся в зоне проведения специальной операции России по демилитаризации Украины. По двум из них Россия может гарантировать безопасность функционирования, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.
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По его словам, эти газоперекачивающие станции обеспечивают надежность транспортировки газа европейским потребителям через территорию Украины.
"В данном письме нет исходящего номера или даты, но тем не менее обозначены риски для работы 4 компрессорных станций, в частности, "КС Новопсков", "КС Купянск", "КС Ромны", "КС Сумы". Важно обозначить, что только две из обозначенных газоперекачивающих станций, а именно "КС Новопсков" и "КС Купянск", находятся под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. По ним гарантируется полная безопасность как функционирования, так и защита оборудования", - добавил он.
Еще две станции находятся под контролем украинской стороны, заметил Сорокин, их безопасность является обязательством "Оператора ГТС Украины".
"Российская сторона максимально заинтересована в том, чтобы полностью выполнять взятые обязательства по газовым контрактам и чтобы обеспечивать и осуществлять поставки в полном объеме", - подчеркивает Минэнерго в совместном с Минобороны РФ заявлении, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства.
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Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что транзит газа через Украину на данный момент идет в полном объеме в соответствии с контрактами и заявками потребителей, то есть на уровне примерно 109 миллионов кубометров газа в сутки.
В понедельник вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у России есть сведения о готовящейся провокации в отношении газотранспортной системы Украины, а именно - против газоперекачивающих станций.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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