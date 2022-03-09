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Украинские войска 944 раза обстреляли территорию ДНР за 21 день эскалации

Украинские войска 944 раза обстреляли территорию ДНР за 21 день эскалации - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские войска 944 раза обстреляли территорию ДНР за 21 день эскалации

Украинские войска 944 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики за 21 день эскалации, из них 792 – из тяжелого вооружения, сообщает в среду... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:33

2022-03-09T22:33

2022-03-09T22:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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вооруженные силы рф

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украина

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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска 944 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики за 21 день эскалации, из них 792 – из тяжелого вооружения, сообщает в среду представительство республики в СЦКК."За 21 день эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано 944 факта ведения огня. Из них с применением тяжелого вооружения – 792", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Всего украинские войска выпустили 11 897 боеприпасов различного калибра, включая 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У".По данным представительства, число погибших жителей ДНР за трое суток не изменилось - 26 человек, число раненых выросло до 148, среди них девять детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, украина, ситуация в днр и лнр