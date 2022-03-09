Украинские войска 944 раза обстреляли территорию ДНР за 21 день эскалации
ДНР в СЦКК: украинские войска совершили 944 обстрела республики за 21 день эскалации
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска 944 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики за 21 день эскалации, из них 792 – из тяжелого вооружения, сообщает в среду представительство республики в СЦКК.
"За 21 день эскалации со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано 944 факта ведения огня. Из них с применением тяжелого вооружения – 792", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Всего украинские войска выпустили 11 897 боеприпасов различного калибра, включая 13 ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У".
По данным представительства, число погибших жителей ДНР за трое суток не изменилось - 26 человек, число раненых выросло до 148, среди них девять детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
7 марта, 08:00Украина превращается в Сомали