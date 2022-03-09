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Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР

Украинские войска с начала суток 18 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попали 10 населенных пунктов, сообщает Народная РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T21:10

2022-03-09T21:10

2022-03-09T21:10

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 18 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попали 10 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.Отмечается, что в ходе обстрелов один человек ранен, 15 домов и три объекта инфраструктуры были повреждены. Были обесточены населенный пункт Александровка, поселок Шахты №12 и поселок Брикетный. Без электроэнергии около 3 тысячи абонентов."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов республики. С начала текущих суток противник 18 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов, а также различных гранатометов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, днр