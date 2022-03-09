Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОдин из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 18 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попали 10 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.
Отмечается, что в ходе обстрелов один человек ранен, 15 домов и три объекта инфраструктуры были повреждены. Были обесточены населенный пункт Александровка, поселок Шахты №12 и поселок Брикетный. Без электроэнергии около 3 тысячи абонентов.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов республики. С начала текущих суток противник 18 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов, а также различных гранатометов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.