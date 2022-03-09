Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/obstrely-1777368474.html
Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 09.03.2022
Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР
Украинские войска с начала суток 18 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попали 10 населенных пунктов, сообщает Народная РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:10
2022-03-09T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254538_0:210:3113:1961_1920x0_80_0_0_a839bb115457dd52b5026cc979d9b93d.jpg
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 18 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попали 10 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.Отмечается, что в ходе обстрелов один человек ранен, 15 домов и три объекта инфраструктуры были повреждены. Были обесточены населенный пункт Александровка, поселок Шахты №12 и поселок Брикетный. Без электроэнергии около 3 тысячи абонентов."Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов республики. С начала текущих суток противник 18 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов, а также различных гранатометов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777254538_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_afcece95bdd347737227b4fb5937a680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ситуация в днр и лнр, днр
21:10 09.03.2022
 
Украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки обстреляли десять населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОдин из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток 18 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, под обстрелы попали 10 населенных пунктов, сообщает Народная милиция ДНР.
Отмечается, что в ходе обстрелов один человек ранен, 15 домов и три объекта инфраструктуры были повреждены. Были обесточены населенный пункт Александровка, поселок Шахты №12 и поселок Брикетный. Без электроэнергии около 3 тысячи абонентов.
"Артиллерийские подразделения вооруженных формирований Украины продолжают целенаправленно наносить массированные артиллерийские удары по жилым кварталам населенных пунктов республики. С начала текущих суток противник 18 раз открывал огонь по нашей территории с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120- и 82-мм миномётов, а также различных гранатометов. Под обстрелы попали районы десяти населённых пунктов Республики", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала