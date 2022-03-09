В ДНР заявили об обстрелах Горловки и Луганского
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Луганское
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОдин из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
Один из разрушенных домов села Сопино в Донецкой народной республике
ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду обстреляли населенные пункты Горловка и Луганское в Донецкой народной республике, выпустив 8 гранат из РПГ и 29 гранат из АГС , сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Чигири - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 6 гранат из РПГ; 16:50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено 2 гранаты из РПГ и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.