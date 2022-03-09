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В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 09.03.2022

В ДНР заявили о 29 обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики, ранены семь мирных жителей из ранее освобожденных районов, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:31

2022-03-09T09:31

2022-03-09T09:31

обострение ситуации в днр и лнр

вооруженные силы рф

донбасс

луганская народная республика

россия

владимир путин

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 мар – РИА Новости. Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой народной республики, ранены семь мирных жителей из ранее освобожденных районов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ. За прошедшие сутки ранено 7 мирных жителей с ранее освобожденных Народной милицией ДНР территорий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Повреждены 34 дома и пять объектов гражданской инфраструктуры (ЛЭП и газопроводы в Донецке и Горловке), уточнила организация.Всего украинские военные за сутки выпустили 829 единиц боеприпасов."Обстрелы велись в направлении населенных пунктов: Горловка (пос. шахты Ленина, Гагарина), Гольмовский, Широкая Балка, Верхнеторецкое (нижнее), Озеряновка, Васильевка, Минеральное, Донецк (Киевский район, поселок ш-ты "Трудовская"), Александровка, Докучаевск", - отмечает представительство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы рф, донбасс, луганская народная республика, россия, владимир путин, в мире, донецкая народная республика