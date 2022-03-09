https://ria.ru/20220309/obstrel-1777213978.html
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T06:55
2022-03-09T06:55
2022-03-09T07:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
06:55 09.03.2022 (обновлено: 07:11 09.03.2022)
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
В ДНР сообщили об минометном обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ