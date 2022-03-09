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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/obstrel-1777213978.html
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T06:55
2022-03-09T07:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, россия
06:55 09.03.2022 (обновлено: 07:11 09.03.2022)
 
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об минометном обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Пантелеймоновка: выпущено 15 мин калибром 120 мм", — говорится в сообщении.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 08:00
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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