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В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022

В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T06:55

2022-03-09T06:55

2022-03-09T07:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 9 мар — РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, вооруженные силы рф, россия