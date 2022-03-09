https://ria.ru/20220309/obse-1777336258.html

В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов

В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 09.03.2022

В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов

В ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:43

2022-03-09T17:43

2022-03-09T17:43

в мире

обсе

украина

константин гаврилов

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сша

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европа

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Вы знаете, судя по нашим заседаниям, они (в ОБСЕ и Европе - ред.) ее всячески обходили в выступлениях, напирая на то, что Россия проводит войну, агрессию и так далее, перевирает факты и всё в этом духе. Как в прессе, так и здесь (на площадке в Вене - ред.), - ничего нового. Но эту тему они всячески обходят. Только мы инициативно подняли ее и вызвали шквал реакции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, российская делегация будет продолжать рассказывать на переговорах в Вене о ходе выполнения спецоперации на Украине.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220308/otchety-1777106308.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, обсе, украина, константин гаврилов, мария захарова, сша, россия, европа, мид кнр