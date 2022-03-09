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В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 09.03.2022
В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
В ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:43
2022-03-09T17:43
в мире
обсе
украина
константин гаврилов
мария захарова
сша
россия
европа
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Вы знаете, судя по нашим заседаниям, они (в ОБСЕ и Европе - ред.) ее всячески обходили в выступлениях, напирая на то, что Россия проводит войну, агрессию и так далее, перевирает факты и всё в этом духе. Как в прессе, так и здесь (на площадке в Вене - ред.), - ничего нового. Но эту тему они всячески обходят. Только мы инициативно подняли ее и вызвали шквал реакции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, российская делегация будет продолжать рассказывать на переговорах в Вене о ходе выполнения спецоперации на Украине.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
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в мире, обсе, украина, константин гаврилов, мария захарова, сша, россия, европа, мид кнр
17:43 09.03.2022
 
В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов

Постпред в Вене Гаврилов: в ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Вы знаете, судя по нашим заседаниям, они (в ОБСЕ и Европе - ред.) ее всячески обходили в выступлениях, напирая на то, что Россия проводит войну, агрессию и так далее, перевирает факты и всё в этом духе. Как в прессе, так и здесь (на площадке в Вене - ред.), - ничего нового. Но эту тему они всячески обходят. Только мы инициативно подняли ее и вызвали шквал реакции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, российская делегация будет продолжать рассказывать на переговорах в Вене о ходе выполнения спецоперации на Украине.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
 
В миреОБСЕУкраинаКонстантин ГавриловМария ЗахароваСШАРоссияЕвропаМИД КНР
 
 
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