В ОБСЕ обходят тему военных биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
Постпред в Вене Гаврилов: в ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В ОБСЕ всячески обходят тему военных биолабораторий на Украине, сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Вы знаете, судя по нашим заседаниям, они (в ОБСЕ и Европе - ред.) ее всячески обходили в выступлениях, напирая на то, что Россия проводит войну, агрессию и так далее, перевирает факты и всё в этом духе. Как в прессе, так и здесь (на площадке в Вене - ред.), - ничего нового. Но эту тему они всячески обходят. Только мы инициативно подняли ее и вызвали шквал реакции", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, российская делегация будет продолжать рассказывать на переговорах в Вене о ходе выполнения спецоперации на Украине.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.