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РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России - РИА Новости, 09.03.2022
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России
Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:36
2022-03-09T21:26
россия
tiktok
технологии
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина.Там также потребовали разъяснить причины блокировки звука.В сообщении указано, что такие действия администрации сервиса в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.В конце минувшей недели в TikTok заявили, что прекращают распространение нового контента в России и прямые эфиры из-за закона о "фейках". В компании отметили, что будут оценивать "меняющиеся обстоятельства", чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
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россия, tiktok, технологии, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
20:36 09.03.2022 (обновлено: 21:26 09.03.2022)
 
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России

Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения президента Путина

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина.
"По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей", — пояснили в ведомстве.
Там также потребовали разъяснить причины блокировки звука.
В сообщении указано, что такие действия администрации сервиса в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
В конце минувшей недели в TikTok заявили, что прекращают распространение нового контента в России и прямые эфиры из-за закона о "фейках". В компании отметили, что будут оценивать "меняющиеся обстоятельства", чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
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РоссияTikTokТехнологииВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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