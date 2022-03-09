https://ria.ru/20220309/obraschenie-1777364419.html

РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России

РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России - РИА Новости, 09.03.2022

РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России

Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:36

2022-03-09T20:36

2022-03-09T21:26

россия

tiktok

технологии

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина.Там также потребовали разъяснить причины блокировки звука.В сообщении указано, что такие действия администрации сервиса в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.В конце минувшей недели в TikTok заявили, что прекращают распространение нового контента в России и прямые эфиры из-за закона о "фейках". В компании отметили, что будут оценивать "меняющиеся обстоятельства", чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.

https://ria.ru/20220304/meta-1776625081.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, tiktok, технологии, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)