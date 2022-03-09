https://ria.ru/20220309/obraschenie-1777364419.html
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России - РИА Новости, 09.03.2022
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России
Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:36
2022-03-09T20:36
2022-03-09T21:26
россия
tiktok
технологии
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от администрации китайской социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения с видеозаписи обращения Владимира Путина.Там также потребовали разъяснить причины блокировки звука.В сообщении указано, что такие действия администрации сервиса в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.В конце минувшей недели в TikTok заявили, что прекращают распространение нового контента в России и прямые эфиры из-за закона о "фейках". В компании отметили, что будут оценивать "меняющиеся обстоятельства", чтобы определить, когда возобновить предоставление услуг.
https://ria.ru/20220304/meta-1776625081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, tiktok, технологии, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
20:36 09.03.2022 (обновлено: 21:26 09.03.2022)
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения президента России
Роскомнадзор потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения президента Путина