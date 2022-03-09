https://ria.ru/20220309/oblast-1777245030.html

Более 20 тысяч домовладений подключат к газоснабжению в Челябинской области

Более 20 тысяч домовладений подключат к газоснабжению в Челябинской области - РИА Новости, 09.03.2022

Более 20 тысяч домовладений подключат к газоснабжению в Челябинской области

Более 21 тысячи домовладений в Челябинской области планируется подключить к газоснабжению в 2022 году, всего к 2025 году газоснабжение придет в 88 тысячи... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:18

2022-03-09T11:18

2022-03-09T11:18

челябинская область

общество

владимир путин

алексей текслер

челябинская область

россия

газпром

жкх

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар – РИА Новости. Более 21 тысячи домовладений в Челябинской области планируется подключить к газоснабжению в 2022 году, всего к 2025 году газоснабжение придет в 88 тысячи домовладений, сообщает в среду правительство региона.Ранее глава региона Алексей Текслер отмечал, что одним из сдерживающих факторов в вопросах газификации является вопрос приобретения внутридомового газового оборудования и оплата его подключения. "Поэтому с прошлого года мы реализуем программу поддержки отдельных категорий, которые в ней нуждаются. А с начала этого года приняли решение дополнить эти категории", - сообщал он.Также Текслер пояснял, что главам муниципальных образований поручено активизировать работу по оказанию помощи жителям в оформлении необходимых для участия в программе догазификации документов и подаче заявок."В 2022 году в Челябинской области продолжена программа догазифиации, инициированная президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы осуществляется подведение газа до границ земельного участка в газифицированных территориях… В планах на 2022 год в рамках программы по догазификации запланировано подключение более 21 тысячи домовладений. В 2021 году эта цифра составляла 1413 домовладений", - сказал журналистам министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе.Он уточнил, что в 2023-2024 годах планируется выполнить оставшиеся подключение - порядка 65 тысяч: в тех территориях, где требуется реконструкция газораспределительных сетей.По данным министра, на сегодняшний день уровень газификации в регионе составляет 77%, программа догазификации позволит ускорить газификацию в области. Так, в Челябинской области принято в работу уже более 23 тысяч заявок, и количество поданных заявок растет, на сегодняшний день заключено уже более 10 тысяч договоров, на подписании находятся еще 2500, отметил он.Кроме того, по словам Элбакидзе, в области продолжается реализация региональной программы газификации, на которую в этом году направлено более 1 млрд рублей, на эти средства будет продолжено порядка 400 км сетей.Министр социальных отношений региона Ирина Буторина напомнила, что в области предусмотрены меры социальной поддержки на подключение к газоснабжению, которые предоставляются особо нуждающимся категориям. "По инициативе губернатора Челябинской области с 1 июля 2021 года появилась новая мера – выплата на установку внутридомового газового оборудования: одиноко проживающим собственникам помещений в возрасте от 55 и 60 лет (женщины и мужчины), многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Категории получателей были расширены в 2022 году – инвалиды I и II группы и совместно проживающие пенсионеры, достигшие 65 лет. Максимальный размер выплаты – 60 тысяч рублей", - сказала она журналистам.Буторина пояснила, что по итогам 2021 года порядка 250 человек воспользовались мерами поддержки, но заявлений было подано больше. В этом году, по словам министра, 236 человек получили выплату и порядка 13,5 миллиона рублей было на нее направлено.Гендиректор АО "Газпром газораспределение Челябинск" Владимир Серадский добавил, что за 2 месяца текущего года было подано 5500 заявок от жителей Челябинской области на газификацию. С 1500 были заключены договора – в том числе в Саткинском, Ашинском, Верхнеуфалейском районах, в рамках договоров было подключено к газу 554 домовладения, уточнил он. Оперативность подключения зависит от подготовленности внутридомового оборудования, пояснил он.

https://ria.ru/20220304/tseny-1776478386.html

https://ria.ru/20220218/donbass-1773694769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, владимир путин, алексей текслер, челябинская область, россия, газпром, жкх