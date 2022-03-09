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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220309/netrebko-1777239869.html
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко - РИА Новости, 09.03.2022
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко
Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:04
2022-03-09T11:04
культура
новости культуры
театр
музыка
опера
анна нетребко
барселона (город)
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МАДРИД, 9 мар — РИА Новости. Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в выступлениях.Театр обнародовал обновленный список певцов, которые выйдут на сцену 3 апреля."В итоге это будет концерт с участием некоторых главных деятелей мировой оперы, которые в то же время подарили "лицеистам" золотые страницы последних лет театра, такие как Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя. "Лисео" получил отличную артистическую программу, чтобы отпраздновать концерт, посвященный 175-летию учреждения", — говорится в сообщении театра. На концерте исполнят фрагменты опер "Макбет" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини и "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.Пятого марта представитель Анны Нетребко Максим Берин заявил, что певица "приняла решение не выступать". После этого театр "Лисео" подтвердил, что оперная дива не примет участие в концерте в честь 175-летия театра.
https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html
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новости культуры, театр, музыка, опера, анна нетребко, барселона (город)
11:04 09.03.2022
 
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко

Анна Нетребко не пример участие в юбилейном концерте барселонского театра "Лисео"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини "Манон Леско", в Москве
Оперная певица Анна Нетребко во время пресс-конференции, посвященной премьере оперы Джакомо Пуччини Манон Леско, в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАДРИД, 9 мар — РИА Новости. Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в выступлениях.
Театр обнародовал обновленный список певцов, которые выйдут на сцену 3 апреля.
"В итоге это будет концерт с участием некоторых главных деятелей мировой оперы, которые в то же время подарили "лицеистам" золотые страницы последних лет театра, такие как Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя. "Лисео" получил отличную артистическую программу, чтобы отпраздновать концерт, посвященный 175-летию учреждения", — говорится в сообщении театра.
На концерте исполнят фрагменты опер "Макбет" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини и "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.
Пятого марта представитель Анны Нетребко Максим Берин заявил, что певица "приняла решение не выступать". После этого театр "Лисео" подтвердил, что оперная дива не примет участие в концерте в честь 175-летия театра.
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КультураНовости культурыТеатрМузыкаОпераАнна НетребкоБарселона (город)
 
 
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