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Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко - РИА Новости, 09.03.2022
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко
Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:04
2022-03-09T11:04
2022-03-09T11:04
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анна нетребко
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МАДРИД, 9 мар — РИА Новости. Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в выступлениях.Театр обнародовал обновленный список певцов, которые выйдут на сцену 3 апреля."В итоге это будет концерт с участием некоторых главных деятелей мировой оперы, которые в то же время подарили "лицеистам" золотые страницы последних лет театра, такие как Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя. "Лисео" получил отличную артистическую программу, чтобы отпраздновать концерт, посвященный 175-летию учреждения", — говорится в сообщении театра. На концерте исполнят фрагменты опер "Макбет" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини и "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.Пятого марта представитель Анны Нетребко Максим Берин заявил, что певица "приняла решение не выступать". После этого театр "Лисео" подтвердил, что оперная дива не примет участие в концерте в честь 175-летия театра.
https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, музыка, опера, анна нетребко, барселона (город)
Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко
Анна Нетребко не пример участие в юбилейном концерте барселонского театра "Лисео"
МАДРИД, 9 мар — РИА Новости. Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в выступлениях.
Театр обнародовал обновленный список певцов, которые выйдут на сцену 3 апреля.
"В итоге это будет концерт с участием некоторых главных деятелей мировой оперы, которые в то же время подарили "лицеистам" золотые страницы последних лет театра, такие как Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя. "Лисео" получил отличную артистическую программу, чтобы отпраздновать концерт, посвященный 175-летию учреждения", — говорится в сообщении театра.
На концерте исполнят фрагменты опер "Макбет" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини и "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.
Пятого марта представитель Анны Нетребко Максим Берин заявил, что певица "приняла решение не выступать". После этого театр "Лисео" подтвердил, что оперная дива не примет участие в концерте в честь 175-летия театра.