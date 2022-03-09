https://ria.ru/20220309/netrebko-1777239869.html

Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко

Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко - РИА Новости, 09.03.2022

Барселонский театр "Лисео" нашел замену Нетребко

Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:04

2022-03-09T11:04

2022-03-09T11:04

культура

новости культуры

театр

музыка

опера

анна нетребко

барселона (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749908590_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7209db049088d09f38f09a29326d30aa.jpg

МАДРИД, 9 мар — РИА Новости. Барселонский оперный театр "Лисео" представил новую программу концентра в честь своего 175-летия после того, как Анна Нетребко заявила, что "берет паузу" в выступлениях.Театр обнародовал обновленный список певцов, которые выйдут на сцену 3 апреля."В итоге это будет концерт с участием некоторых главных деятелей мировой оперы, которые в то же время подарили "лицеистам" золотые страницы последних лет театра, такие как Сондра Радвановски, Лизетт Оропеса, Ирен Теорин, Людовик Тезье, Джозеф Каллейя. "Лисео" получил отличную артистическую программу, чтобы отпраздновать концерт, посвященный 175-летию учреждения", — говорится в сообщении театра. На концерте исполнят фрагменты опер "Макбет" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини и "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти.Пятого марта представитель Анны Нетребко Максим Берин заявил, что певица "приняла решение не выступать". После этого театр "Лисео" подтвердил, что оперная дива не примет участие в концерте в честь 175-летия театра.

https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html

барселона (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, музыка, опера, анна нетребко, барселона (город)