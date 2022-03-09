https://ria.ru/20220309/neft-1777350417.html
США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе
США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе - РИА Новости, 09.03.2022
США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе
Импорт нефти из России в США за неделю, завершившуюся 4 марта, составил 148 тысяч баррелей в сутки после нулевого показателя на предыдущей неделе, следует из... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:00
2022-03-09T19:00
2022-03-09T19:00
экономика
сша
мексика
великобритания
в мире
цены на нефть
нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Импорт нефти из России в США за неделю, завершившуюся 4 марта, составил 148 тысяч баррелей в сутки после нулевого показателя на предыдущей неделе, следует из данных американского Минэнерго.За неделю, завершившуюся 25 февраля, российские поставки нефти в США достигли нуля впервые с конца января.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Больше всех нефти за прошлую неделю в США поставила Канада - 3,731 миллиона баррелей в сутки против 3,63 миллиона баррелей неделей ранее. Второе место заняла Саудовская Аравия (экспорт в США - 701 тысяча баррелей в сутки), затем идет Мексика с 412 тысячами баррелей.
https://ria.ru/20220309/plan-1777296094.html
https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html
сша
мексика
великобритания
россия
канада
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, мексика, великобритания, в мире, цены на нефть, нефть, россия, канада, саудовская аравия
США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе
Импорт нефти из России в США на прошлой неделе составил 148 тысяч баррелей в сутки