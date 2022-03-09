https://ria.ru/20220309/neft-1777350417.html

США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе

США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе - РИА Новости, 09.03.2022

США возобновляли импорт нефти из России на прошлой неделе

Импорт нефти из России в США за неделю, завершившуюся 4 марта, составил 148 тысяч баррелей в сутки после нулевого показателя на предыдущей неделе, следует из... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:00

2022-03-09T19:00

2022-03-09T19:00

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Импорт нефти из России в США за неделю, завершившуюся 4 марта, составил 148 тысяч баррелей в сутки после нулевого показателя на предыдущей неделе, следует из данных американского Минэнерго.За неделю, завершившуюся 25 февраля, российские поставки нефти в США достигли нуля впервые с конца января.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.Больше всех нефти за прошлую неделю в США поставила Канада - 3,731 миллиона баррелей в сутки против 3,63 миллиона баррелей неделей ранее. Второе место заняла Саудовская Аравия (экспорт в США - 701 тысяча баррелей в сутки), затем идет Мексика с 412 тысячами баррелей.

https://ria.ru/20220309/plan-1777296094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сша, мексика, великобритания, в мире, цены на нефть, нефть, россия, канада, саудовская аравия