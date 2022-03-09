https://ria.ru/20220309/nedvizhimost-1777267443.html
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов - РИА Новости, 09.03.2022
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:57
2022-03-09T12:57
2022-03-09T12:57
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 50 проектов. Из них: 18 – объекты крупного бизнеса, 32 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта производственного назначения в городском округе Щелково общей площадью более 14,5 гектаров.
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777244571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), щелково, коммерческая недвижимость