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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220309/nedvizhimost-1777267443.html
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов - РИА Новости, 09.03.2022
В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:57
2022-03-09T12:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 50 проектов. Из них: 18 – объекты крупного бизнеса, 32 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта производственного назначения в городском округе Щелково общей площадью более 14,5 гектаров.
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777244571.html
московская область (подмосковье)
щелково
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московская область (подмосковье), щелково, коммерческая недвижимость
12:57 09.03.2022
 

В Подмосковье построят 50 коммерческих объектов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочие на строительной площадке
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 50 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.
"В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 50 проектов. Из них: 18 – объекты крупного бизнеса, 32 – малого", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта производственного назначения в городском округе Щелково общей площадью более 14,5 гектаров.
Строительство дороги Северный обход г. Лобни - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЩелковоКоммерческая недвижимость
 
 
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