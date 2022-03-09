https://ria.ru/20220309/nalogi-1777263733.html

Путин подписал закон о праве правительства продлевать сроки уплаты налогов

Путин подписал закон о праве правительства продлевать сроки уплаты налогов - РИА Новости, 09.03.2022

Путин подписал закон о праве правительства продлевать сроки уплаты налогов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству РФ и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:42

2022-03-09T12:42

2022-03-09T12:42

экономика

михаил мишустин

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству РФ и региональным властям право в 2022 году изменять сроки уплаты налогов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ наделяет кабмин полномочиями по изданию нормативных правовых актов в сфере налогов и сборов, предусматривающих в период с 1 января по 31 декабря текущего года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов.Правительство также сможет продлевать сроки уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, сроки предоставления в налоговые органы отчетности, сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов.Кабмин сможет устанавливать и дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов; основания и условия неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по их уплате, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление или несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.Одновременно закон предоставляет высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ возможность в 2022 году своими нормативными правовыми актами продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также торгового сбора.Цель изменений - иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан, аналогичным образом была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220303/avto-1776154352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, россия, владимир путин, правительство рф