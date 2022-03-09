https://ria.ru/20220309/muzyka-1777205653.html

Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ

Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2022

Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:52

2022-03-09T01:52

2022-03-09T01:52

россия

технологии

общество

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety.Согласно источнику, сотрудники в России продолжат получать зарплату в течение неопределенного периода времени.Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, являющаяся частью "большой тройки", на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире.

https://ria.ru/20220308/ubisoft-1777099716.html

россия

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2022

Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

россия, технологии, общество, санкции в отношении россии