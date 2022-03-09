https://ria.ru/20220309/muzyka-1777205653.html
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ
Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:52
2022-03-09T01:52
2022-03-09T01:52
россия
технологии
общество
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety.Согласно источнику, сотрудники в России продолжат получать зарплату в течение неопределенного периода времени.Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, являющаяся частью "большой тройки", на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире.
https://ria.ru/20220308/ubisoft-1777099716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, общество, санкции в отношении россии
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ
Variety: звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает работу в России