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Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.03.2022
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ
Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:52
2022-03-09T01:52
россия
технологии
общество
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety.Согласно источнику, сотрудники в России продолжат получать зарплату в течение неопределенного периода времени.Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, являющаяся частью "большой тройки", на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире.
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россия, технологии, общество, санкции в отношении россии
01:52 09.03.2022
 
Universal Music Group приостанавливает работу в России, сообщили СМИ

Variety: звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает работу в России

CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC0 / StockSnap /
Девушка в наушниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает деятельность в России, сообщает издание Variety.
"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем наши офисы там", — приводит издание слова из заявления компании.
Согласно источнику, сотрудники в России продолжат получать зарплату в течение неопределенного периода времени.
Universal Music Group — крупнейшая в мире звукозаписывающая компания, являющаяся частью "большой тройки", на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений в мире.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России
 
РоссияТехнологииОбществоСанкции в отношении России
 
 
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