https://ria.ru/20220309/mothercare-1777243934.html

Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России

Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России - РИА Новости, 09.03.2022

Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России

Компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, приостанавливает работу в России, сообщила компания. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:14

2022-03-09T11:14

2022-03-09T15:39

экономика

россия

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777302046_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_a63169dc2de2da14e9deead633f92fa5.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, приостанавливает работу в России, сообщила компания."Mothercare сообщает, что вся деятельность в России, включая отгрузку всей продукции, приостановлена. Наш местный партнер подтвердил, что немедленно приостановит работу примерно в 120 магазинах и в интернете", - говорится в сообщении.Уточняется, что на РФ приходится 20-25% от мировых розничных продаж . Ранее ожидалось, что прибыль от российского рынка будет приносить около 0,5 миллиона фунтов в месяц.Mothercare - британская компания, специализирующаяся на товарах для родителей и детей младшего возраста. У компании более 800 магазинов в более чем 40 странах.

https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, великобритания