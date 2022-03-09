https://ria.ru/20220309/mothercare-1777243934.html
Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России
Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России - РИА Новости, 09.03.2022
Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России
Компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, приостанавливает работу в России, сообщила компания. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:14
2022-03-09T11:14
2022-03-09T15:39
экономика
россия
великобритания
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Компания Mothercare, специализирующаяся на производстве товаров для детей, приостанавливает работу в России, сообщила компания."Mothercare сообщает, что вся деятельность в России, включая отгрузку всей продукции, приостановлена. Наш местный партнер подтвердил, что немедленно приостановит работу примерно в 120 магазинах и в интернете", - говорится в сообщении.Уточняется, что на РФ приходится 20-25% от мировых розничных продаж . Ранее ожидалось, что прибыль от российского рынка будет приносить около 0,5 миллиона фунтов в месяц.Mothercare - британская компания, специализирующаяся на товарах для родителей и детей младшего возраста. У компании более 800 магазинов в более чем 40 странах.
https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания
11:14 09.03.2022 (обновлено: 15:39 09.03.2022)
Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России
Британская компания Mothercare приостановила поставки и работу магазинов в России