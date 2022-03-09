https://ria.ru/20220309/moskva-1777524751.html

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 10.03.2022

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-09T10:00

2022-03-09T10:00

2022-03-10T17:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

жкх

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице минус 6-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13-15 градусов. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме",- говорится в сообщении.Вчера городские службы начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.

https://ria.ru/20220307/gololed-1777523452.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, жкх