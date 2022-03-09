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Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 10.03.2022
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-09T10:00
2022-03-10T17:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
жкх
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице минус 6-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13-15 градусов. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме",- говорится в сообщении.Вчера городские службы начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.
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москва, жкх
10:00 09.03.2022 (обновлено: 17:39 10.03.2022)
 

Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Морозы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице минус 6-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13-15 градусов. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме",- говорится в сообщении.
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 17:37Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Городские службы Москвы при необходимости обработают дороги от гололеда
Вчера городские службы начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЖКХ
 
 
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