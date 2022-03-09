https://ria.ru/20220309/moskva-1777524751.html
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 10.03.2022
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-09T10:00
2022-03-09T10:00
2022-03-10T17:39
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москва
жкх
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, несмотря на вернувшиеся морозы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице минус 6-8, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13-15 градусов. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме",- говорится в сообщении.Вчера городские службы начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения.
https://ria.ru/20220307/gololed-1777523452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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