https://ria.ru/20220309/moryaki-1777232721.html

Прокуратура проверит жалобы российских моряков, застрявших в Южной Корее

Прокуратура проверит жалобы российских моряков, застрявших в Южной Корее - РИА Новости, 09.03.2022

Прокуратура проверит жалобы российских моряков, застрявших в Южной Корее

Прокуратура начала проверку по ситуации с российскими моряками с судна "Арго", которые жалуются на невыплату зарплаты и застряли в Южной Корее, сообщил РИА... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:13

2022-03-09T10:13

2022-03-09T10:13

россия

южная корея

пусан

дальневосточная транспортная прокуратура

сахалинская область

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по ситуации с российскими моряками с судна "Арго", которые жалуются на невыплату зарплаты и застряли в Южной Корее, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.Ранее в среду председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что 15 членов экипажа "Арго", стоящего в порту Пусан, попросили помощи: по их словам, они не получают зарплату уже несколько месяцев, сумма долга - около 2 миллионов рублей.По их данным, есть проблемы со снабжением судна, экипаж по сути брошен на рейде, при этом часть моряков просит о репатриации на родину. Профсоюз планирует связаться с Международной федерацией транспортных рабочих и с консульством РФ в Южной Корее."От моряков с судна "Арго" в сахалинскую транспортную прокуратуру поступили жалобы на невыплату зарплаты и невозможность репатриации. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку обращений", - сказал собеседник агентства.По его словам, точная сумма долга по зарплате выяснится в ходе проверки.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776477273.html

россия

южная корея

пусан

сахалинская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, южная корея, пусан, дальневосточная транспортная прокуратура, сахалинская область