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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Минобороны узнало о планах националистов устроить провокацию с химоружием
Минобороны узнало о планах националистов устроить провокацию с химоружием - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны узнало о планах националистов устроить провокацию с химоружием
Украинские националисты готовят провокацию с применениям отравляющих веществ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:55
2022-03-09T22:25
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию с применениям отравляющих веществ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Как подчеркнул генерал, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева."Попросим присвоить им (документам. — Прим. ред.) гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств — участников ОЗХО. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Постпред добавил, что российская сторона также донесла до членов ОЗХО данные о провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове, которую также может готовить украинская сторона.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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россия, в мире, украина
20:55 09.03.2022 (обновлено: 22:25 09.03.2022)
 
Минобороны узнало о планах националистов устроить провокацию с химоружием

Минобороны: украинские националисты готовят провокацию с использованием отравляющих веществ

© REUTERS / Gleb GaranichПолицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию с применениям отравляющих веществ, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке", —рассказал представитель ведомства.

Как подчеркнул генерал, это свидетельствует о подготовке провокации, чтобы затем обвинить Россию в применении химоружия.
В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что Москва направит в технический секретариат организации документы о подобных действиях Киева.
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"Попросим присвоить им (документам. — Прим. ред.) гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии исполсовета и распространим эту информацию среди всех государств — участников ОЗХО. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Постпред добавил, что российская сторона также донесла до членов ОЗХО данные о провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове, которую также может готовить украинская сторона.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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