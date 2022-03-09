https://ria.ru/20220309/minoborony-1777355231.html

Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан

Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан

Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, заявил в среду начальник Национального центра РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T19:28

2022-03-09T19:28

2022-03-09T19:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776453365_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_0a25e7845e48a173305e9ec824cfd3ef.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время в заложниках, в качестве "живого щита", радикалы продолжают удерживать более четырех с половиной миллионов мирных граждан, а также 1 197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html

https://ria.ru/20220309/letchiki-1777327994.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, вооруженные силы рф, украина