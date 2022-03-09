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Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан
Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан - РИА Новости, 09.03.2022
Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан
Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, заявил в среду начальник Национального центра РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T19:28
2022-03-09T19:28
2022-03-09T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В настоящее время в заложниках, в качестве "живого щита", радикалы продолжают удерживать более четырех с половиной миллионов мирных граждан, а также 1 197 иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных неонацистами", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/mariupol-1777352287.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы рф, украина
Украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан
Минобороны России: украинские радикалы держат в заложниках 4,5 миллиона мирных граждан