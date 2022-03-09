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Удмуртская Республика
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Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава"
Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 09.03.2022
Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава"
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Гоц-Ураковых, которые были награждены указом президента России,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:36
2022-03-09T17:36
удмуртская республика
общество
александр бречалов
россия
завьяловский район
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Гоц-Ураковых, которые были награждены указом президента России, сообщили в пресс-службе руководителя региона."Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил семье Гоц-Ураковых из деревни Пычанки Завьяловского района медаль ордена "Родительская слава". Указ президента России, по которому медалью ордена "Родительская слава" награждена многодетная семья вышел 24 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что семья Гоц-Ураковых является активным участником общественной жизни деревни, организатором многих праздников, сельских инициатив и конкурсов."Роман поддерживает все начинания односельчан. Все вместе они облагородили пляж, построили детскую площадку. Наталья – акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Ижевской медакадемии. В профессиональной среде врачей является признанным авторитетом, постоянным участником всероссийских и международных конференций", - сообщили власти Удмуртии.В пресс-службе главы региона проинформировали, что Наталья и Роман воспитывают четверых детей. Старшая дочь Инна с 7 лет играет на флейте, является участником международных музыкальных школ, дважды представляла Удмуртию на Молодежных Дельфийских играх, является лауреатом международных конкурсов. Сын Георгий занимается академическим вокалом, осваивает орган и ударные, солист хора Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского. Близнецы Яков и Александр также занимаются в школе искусств, обучаются в подготовительном классе хорового отделения."Только с опорой на родителей возможны значимые достижения наших детей. Поэтому мы всегда с ними рядом", - приводятся слова Натальи и Романа.
https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html
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россия
завьяловский район
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, александр бречалов, россия, завьяловский район, удмуртская республика (удмуртия)
17:36 09.03.2022
 
Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава"

Глава Удмуртии Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Читать ria.ru в
УФА, 9 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Гоц-Ураковых, которые были награждены указом президента России, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил семье Гоц-Ураковых из деревни Пычанки Завьяловского района медаль ордена "Родительская слава". Указ президента России, по которому медалью ордена "Родительская слава" награждена многодетная семья вышел 24 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 13:31Удмуртская Республика
На обновление коммунальной системы Удмуртии направят 1,5 миллиарда рублей
В пресс-службе рассказали, что семья Гоц-Ураковых является активным участником общественной жизни деревни, организатором многих праздников, сельских инициатив и конкурсов.
"Роман поддерживает все начинания односельчан. Все вместе они облагородили пляж, построили детскую площадку. Наталья – акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Ижевской медакадемии. В профессиональной среде врачей является признанным авторитетом, постоянным участником всероссийских и международных конференций", - сообщили власти Удмуртии.
В пресс-службе главы региона проинформировали, что Наталья и Роман воспитывают четверых детей. Старшая дочь Инна с 7 лет играет на флейте, является участником международных музыкальных школ, дважды представляла Удмуртию на Молодежных Дельфийских играх, является лауреатом международных конкурсов. Сын Георгий занимается академическим вокалом, осваивает орган и ударные, солист хора Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского. Близнецы Яков и Александр также занимаются в школе искусств, обучаются в подготовительном классе хорового отделения.
"Только с опорой на родителей возможны значимые достижения наших детей. Поэтому мы всегда с ними рядом", - приводятся слова Натальи и Романа.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 16:37Удмуртская Республика
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Удмуртская РеспубликаОбществоАлександр БречаловРоссияЗавьяловский районУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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