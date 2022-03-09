https://ria.ru/20220309/medal-1777334192.html

Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава"

Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 09.03.2022

Бречалов вручил многодетной семье медаль ордена "Родительская слава"

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Гоц-Ураковых, которые были награждены указом президента России,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:36

2022-03-09T17:36

2022-03-09T17:36

удмуртская республика

общество

александр бречалов

россия

завьяловский район

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Гоц-Ураковых, которые были награждены указом президента России, сообщили в пресс-службе руководителя региона."Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил семье Гоц-Ураковых из деревни Пычанки Завьяловского района медаль ордена "Родительская слава". Указ президента России, по которому медалью ордена "Родительская слава" награждена многодетная семья вышел 24 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что семья Гоц-Ураковых является активным участником общественной жизни деревни, организатором многих праздников, сельских инициатив и конкурсов."Роман поддерживает все начинания односельчан. Все вместе они облагородили пляж, построили детскую площадку. Наталья – акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии Ижевской медакадемии. В профессиональной среде врачей является признанным авторитетом, постоянным участником всероссийских и международных конференций", - сообщили власти Удмуртии.В пресс-службе главы региона проинформировали, что Наталья и Роман воспитывают четверых детей. Старшая дочь Инна с 7 лет играет на флейте, является участником международных музыкальных школ, дважды представляла Удмуртию на Молодежных Дельфийских играх, является лауреатом международных конкурсов. Сын Георгий занимается академическим вокалом, осваивает орган и ударные, солист хора Детской школы искусств № 2 имени П.И. Чайковского. Близнецы Яков и Александр также занимаются в школе искусств, обучаются в подготовительном классе хорового отделения."Только с опорой на родителей возможны значимые достижения наших детей. Поэтому мы всегда с ними рядом", - приводятся слова Натальи и Романа.

https://ria.ru/20211222/udmurtiya-1764895798.html

https://ria.ru/20211220/dorogi-1764577242.html

россия

завьяловский район

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, александр бречалов, россия, завьяловский район, удмуртская республика (удмуртия)