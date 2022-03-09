https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html
Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу
Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу - РИА Новости, 09.03.2022
Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу
Поражает позиция "европейских малышей", которые забыли о зависимости от газа из России, это безответственная линия их руководства, заявил постпред РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:18
2022-03-09T14:18
2022-03-09T14:27
экономика
россия
европа
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поражает позиция "европейских малышей", которые забыли о зависимости от газа из России, это безответственная линия их руководства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Меня в этой ситуации очень поразили позиции так называемых "европейских малышей", которые напрочь забыли свою зависимость от российского газа и выстроились в очередь в поддержку этой американо-ЕСовской линии на подавление возможности энергетического сотрудничества с Россией. Это меня больше всего заботит - абсолютно безответственная линия руководства этих стран", - сказал Лукашевич журналистам.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Все послы США убеждают страны присоединиться к санкциям против России, заявила в среду заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, европа
14:18 09.03.2022 (обновлено: 14:27 09.03.2022)
Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу
Постпреда при ОБСЕ Лукашевича поразило, что ЕС забыл о зависимости от российского газа