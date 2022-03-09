https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html

Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу

Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу - РИА Новости, 09.03.2022

Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу

Поражает позиция "европейских малышей", которые забыли о зависимости от газа из России, это безответственная линия их руководства, заявил постпред РФ при ОБСЕ... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:18

2022-03-09T14:18

2022-03-09T14:27

экономика

россия

европа

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Поражает позиция "европейских малышей", которые забыли о зависимости от газа из России, это безответственная линия их руководства, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич."Меня в этой ситуации очень поразили позиции так называемых "европейских малышей", которые напрочь забыли свою зависимость от российского газа и выстроились в очередь в поддержку этой американо-ЕСовской линии на подавление возможности энергетического сотрудничества с Россией. Это меня больше всего заботит - абсолютно безответственная линия руководства этих стран", - сказал Лукашевич журналистам.США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Все послы США убеждают страны присоединиться к санкциям против России, заявила в среду заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777208470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа