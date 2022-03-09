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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/lnr-1777226339.html
В ЛНР с 17 февраля по 8 марта зафиксировали 693 обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР с 17 февраля по 8 марта зафиксировали 693 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 09.03.2022
В ЛНР с 17 февраля по 8 марта зафиксировали 693 обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска за период с 17 февраля по 8 марта обстреляли территорию Луганской народной республики почти 700 раз, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:32
2022-03-09T11:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
сцкк
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за период с 17 февраля по 8 марта обстреляли территорию Луганской народной республики почти 700 раз, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."​За три недели с 17 февраля по 8 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 693 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины", - заявило представительство в Telegram-канале. По его информации, за три недели обстрелов было зафиксировано применение тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов.За указанный период "погибло семь мирных жителей (н.п. Первомайск, Донецкий, Пионерское, Березовское) и восемь получили ранения (н.п. Первомайск, Донецкий, Пришиб, Знаменка)", подчеркивает представительство республики. Кроме того, обстрелы украинских войск нанесли ущерб инфраструктуре ЛНР: разрушены и повреждены 195 домостроений, повреждено нефтехранилище (населенный пункт Ровеньки) а также нефтебаза (Луганск), получили повреждения 29 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/obstrel-1777175106.html
луганская народная республика
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Разрушенные дома в Луганске. Кадры с дрона
Обстановку в Луганске сняли с дрона во вторник. На кадрах видео можно наблюдать разрушенные здания и безлюдные улицы города.
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в мире, луганская народная республика, сцкк, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
09:32 09.03.2022 (обновлено: 11:13 09.03.2022)
 
В ЛНР с 17 февраля по 8 марта зафиксировали 693 обстрела со стороны ВСУ

СЦКК: в ЛНР зафиксировали 693 обстрела со стороны ВСУ с 17 февраля по 8 марта

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска за период с 17 февраля по 8 марта обстреляли территорию Луганской народной республики почти 700 раз, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"​За три недели с 17 февраля по 8 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 693 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины", - заявило представительство в Telegram-канале. По его информации, за три недели обстрелов было зафиксировано применение тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов.
За указанный период "погибло семь мирных жителей (н.п. Первомайск, Донецкий, Пионерское, Березовское) и восемь получили ранения (н.п. Первомайск, Донецкий, Пришиб, Знаменка)", подчеркивает представительство республики. Кроме того, обстрелы украинских войск нанесли ущерб инфраструктуре ЛНР: разрушены и повреждены 195 домостроений, повреждено нефтехранилище (населенный пункт Ровеньки) а также нефтебаза (Луганск), получили повреждения 29 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Танк на обочине дороги в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 18:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Нижнее Лозовое из "Града"
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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