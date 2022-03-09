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Минобороны: на Украине практически не осталось летчиков I и II класса
Минобороны: на Украине практически не осталось летчиков I и II класса - РИА Новости, 09.03.2022
Минобороны: на Украине практически не осталось летчиков I и II класса
На Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, заявил официальный представитель министерства обороны РФ... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:15
2022-03-09T17:15
2022-03-09T17:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. На Украине практически не осталось подготовленных военных летчиков первого и второго класса, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Подготовленных украинских летчиков первого и второго класса практически не осталось", - сказал Конашенков. "На сегодня фиксируются только единичные попытки вылетов боевой авиации воздушных сил Украины", - добавил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Минобороны: на Украине практически не осталось летчиков I и II класса
Представитель МО Конашенков: на Украине практически не осталось летчиков I и II класса