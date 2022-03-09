https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html

В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"

В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" - РИА Новости, 09.03.2022

В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"

В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:25

2022-03-09T13:25

2022-03-09T13:25

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова. Режиссер — Андрей Соколов. Он также исполнил одну из главных ролей. "Сложносочиненное название спектакля "ЛюБоль" вполне обоснованно соединяет в себе два близких жизненных понятия, два чувства — любовь и боль. Именно вокруг них строятся главный конфликт и сюжетная линия пьесы", — говорится на сайте театра. В постановке переплетены фантазия и правда. В спектакле много музыки и трюков. Кроме Соколова, в постановке также задействованы Екатерина Гусева, специально приглашенная "Ленкомом", Иван Агапов и Евгений Герасимов, Светлана Илюхина, Дмитрий Мальцев и другие.

https://ria.ru/20220302/teatr-1776059338.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, ленком