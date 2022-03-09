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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" - РИА Новости, 09.03.2022
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:25
2022-03-09T13:25
культура
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова. Режиссер — Андрей Соколов. Он также исполнил одну из главных ролей. "Сложносочиненное название спектакля "ЛюБоль" вполне обоснованно соединяет в себе два близких жизненных понятия, два чувства — любовь и боль. Именно вокруг них строятся главный конфликт и сюжетная линия пьесы", — говорится на сайте театра. В постановке переплетены фантазия и правда. В спектакле много музыки и трюков. Кроме Соколова, в постановке также задействованы Екатерина Гусева, специально приглашенная "Ленкомом", Иван Агапов и Евгений Герасимов, Светлана Илюхина, Дмитрий Мальцев и другие.
https://ria.ru/20220302/teatr-1776059338.html
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новости культуры, театр, ленком
13:25 09.03.2022
 
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"

Театр "Ленком" 8 марта представил спектакль "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСпектакль "ЛюБоль" в театре "Ленком Марка Захарова"
Спектакль ЛюБоль в театре Ленком Марка Захарова - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова.
Режиссер — Андрей Соколов. Он также исполнил одну из главных ролей.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Андрей Соколов в сцене из спектакля "ЛюБоль"

Спектакль ЛюБоль в театре Ленком Марка Захарова
1 из 3

Андрей Соколов в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Светлана Илюхина и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

Спектакль ЛюБоль в театре Ленком Марка Захарова
2 из 3

Светлана Илюхина и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Екатерина Гусева и Светлана Илюхина в сцене из спектакля "ЛюБоль"

Спектакль ЛюБоль в театре Ленком Марка Захарова
3 из 3

Екатерина Гусева и Светлана Илюхина в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Андрей Соколов в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Светлана Илюхина и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Екатерина Гусева и Светлана Илюхина в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
"Сложносочиненное название спектакля "ЛюБоль" вполне обоснованно соединяет в себе два близких жизненных понятия, два чувства — любовь и боль. Именно вокруг них строятся главный конфликт и сюжетная линия пьесы", — говорится на сайте театра.
В постановке переплетены фантазия и правда. В спектакле много музыки и трюков.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Екатерина Гусева и Иван Агапов в сцене из спектакля "ЛюБоль"

Спектакль ЛюБоль в театре Ленком Марка Захарова
1 из 3

Екатерина Гусева и Иван Агапов в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Светлана Илюхина Иван Агапов и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

Спектакль ЛюБоль в театре Ленком Марка Захарова
2 из 3

Светлана Илюхина Иван Агапов и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

Актриса Екатерина Гусева (Она) в сцене из спектакля ЛюБоль в постановке Андрея Соколова по пьесе драматурга Андрея Яхонтова в театре Ленком Марка Захарова в Москве.
3 из 3

Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Екатерина Гусева и Иван Агапов в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Светлана Илюхина Иван Агапов и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кроме Соколова, в постановке также задействованы Екатерина Гусева, специально приглашенная "Ленкомом", Иван Агапов и Евгений Герасимов, Светлана Илюхина, Дмитрий Мальцев и другие.
Театр оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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