https://ria.ru/20220309/lenkom-1777268664.html
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" - РИА Новости, 09.03.2022
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:25
2022-03-09T13:25
2022-03-09T13:25
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова. Режиссер — Андрей Соколов. Он также исполнил одну из главных ролей. "Сложносочиненное название спектакля "ЛюБоль" вполне обоснованно соединяет в себе два близких жизненных понятия, два чувства — любовь и боль. Именно вокруг них строятся главный конфликт и сюжетная линия пьесы", — говорится на сайте театра. В постановке переплетены фантазия и правда. В спектакле много музыки и трюков. Кроме Соколова, в постановке также задействованы Екатерина Гусева, специально приглашенная "Ленкомом", Иван Агапов и Евгений Герасимов, Светлана Илюхина, Дмитрий Мальцев и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, ленком
В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль"
Театр "Ленком" 8 марта представил спектакль "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В "Ленкоме" прошла премьера спектакля "ЛюБоль" по пьесе Андрея Яхонтова.
Режиссер — Андрей Соколов. Он также исполнил одну из главных ролей.
1 из 3
Андрей Соколов в сцене из спектакля "ЛюБоль"
2 из 3
Светлана Илюхина и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"
3 из 3
Екатерина Гусева и Светлана Илюхина в сцене из спектакля "ЛюБоль"
1 из 3
Андрей Соколов в сцене из спектакля "ЛюБоль"
2 из 3
Светлана Илюхина и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"
3 из 3
Екатерина Гусева и Светлана Илюхина в сцене из спектакля "ЛюБоль"
"Сложносочиненное название спектакля "ЛюБоль" вполне обоснованно соединяет в себе два близких жизненных понятия, два чувства — любовь и боль. Именно вокруг них строятся главный конфликт и сюжетная линия пьесы", — говорится на сайте театра.
В постановке переплетены фантазия и правда. В спектакле много музыки и трюков.
1 из 3
Екатерина Гусева и Иван Агапов в сцене из спектакля "ЛюБоль"
2 из 3
Светлана Илюхина Иван Агапов и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"
3 из 3
Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"
1 из 3
Екатерина Гусева и Иван Агапов в сцене из спектакля "ЛюБоль"
2 из 3
Светлана Илюхина Иван Агапов и Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"
3 из 3
Екатерина Гусева в сцене из спектакля "ЛюБоль"
Кроме Соколова, в постановке также задействованы Екатерина Гусева, специально приглашенная "Ленкомом", Иван Агапов и Евгений Герасимов, Светлана Илюхина, Дмитрий Мальцев и другие.