https://ria.ru/20220309/kriptoprotsessory-1777261453.html
"Ростех" работает над созданием отечественных защищенных криптопроцессоров
"Ростех" работает над созданием отечественных защищенных криптопроцессоров - РИА Новости, 09.03.2022
"Ростех" работает над созданием отечественных защищенных криптопроцессоров
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") совместно с "Московским техническим университетом связи и информатики" (МТУСИ) и компанией "Каскад" разрабатывают... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:33
2022-03-09T12:33
2022-03-09T12:33
технологии
ростех
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новость. Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") совместно с "Московским техническим университетом связи и информатики" (МТУСИ) и компанией "Каскад" разрабатывают линейку защищенных криптопроцессоров для интернета вещей, говорится в сообщении госкорпорации."Эксперты и специалисты трех организаций аккумулируют компетенции с целью разработки линейки производительных и энергоэффективных криптопроцессоров. С помощью этого оборудования будут выполняться функции защиты информации в сенсорах для организации защищенного канала до ядра сети. Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано", – приводятся в релизе слова гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко.В рамках проекта инженеры МТУСИ разрабатывают ПО и обеспечивают интеграцию криптоалгоритмов. Концерн "Автоматика" сертифицирует семейство криптопроцессоров, проводит тематические исследования и осуществляет продвижение и продажу изделий. "Каскад" в свою очередь разрабатывает топологии криптопроцессоров, тестирует продукцию, а также проводит финальную настройку, отметили в госкорпорации.В "Ростехе" пояснили, что криптопроцессор – это отдельная система на кристалле, "компьютер в компьютере". Он преобразует данные таким способом, что они могут быть расшифрованы только на исходном компьютере, под управлением того же программного обеспечения, которое применялось первоначально. Таким образом обеспечивается максимальный уровень безопасности и невозможность несанкционированного доступа к информации извне. Наличие криптопроцессора устраняет необходимость дополнительного использования физических средств защиты системы.Криптографическая защита информации является необходимостью при внедрении систем интернета вещей в различных отраслях. Она блокирует злоумышленникам доступ к сетям IoT, защищает критические данные от перехвата и исключает несанкционированное воздействие на технологические процессы."Уверен, объединение научно-исследовательского потенциала нашего вуза и ведущих разработчиков и производителей решений в области интернета вещей позволит в кратчайшие сроки вывести на рынок новую продукцию", – добавил проректор по научной работе МТУСИ Юрий Леохин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220305/rostekh-1776659997.html
https://ria.ru/20211115/checkmate-1759087895.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростех
"Ростех" работает над созданием отечественных защищенных криптопроцессоров
"Ростех" разрабатывает линейку защищенных криптопроцессоров для интернета вещей
МОСКВА, 9 мар - РИА Новость.
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") совместно с "Московским техническим университетом связи и информатики" (МТУСИ) и компанией "Каскад" разрабатывают линейку защищенных криптопроцессоров для интернета вещей, говорится в сообщении
госкорпорации.
"Эксперты и специалисты трех организаций аккумулируют компетенции с целью разработки линейки производительных и энергоэффективных криптопроцессоров. С помощью этого оборудования будут выполняться функции защиты информации в сенсорах для организации защищенного канала до ядра сети. Соответствующее соглашение между сторонами уже подписано", – приводятся в релизе слова гендиректора концерна "Автоматика" Андрея Моторко.
В рамках проекта инженеры МТУСИ разрабатывают ПО и обеспечивают интеграцию криптоалгоритмов. Концерн "Автоматика" сертифицирует семейство криптопроцессоров, проводит тематические исследования и осуществляет продвижение и продажу изделий. "Каскад" в свою очередь разрабатывает топологии криптопроцессоров, тестирует продукцию, а также проводит финальную настройку, отметили в госкорпорации.
В "Ростехе
" пояснили, что криптопроцессор – это отдельная система на кристалле, "компьютер в компьютере". Он преобразует данные таким способом, что они могут быть расшифрованы только на исходном компьютере, под управлением того же программного обеспечения, которое применялось первоначально. Таким образом обеспечивается максимальный уровень безопасности и невозможность несанкционированного доступа к информации извне. Наличие криптопроцессора устраняет необходимость дополнительного использования физических средств защиты системы.
Криптографическая защита информации является необходимостью при внедрении систем интернета вещей в различных отраслях. Она блокирует злоумышленникам доступ к сетям IoT, защищает критические данные от перехвата и исключает несанкционированное воздействие на технологические процессы.
"Уверен, объединение научно-исследовательского потенциала нашего вуза и ведущих разработчиков и производителей решений в области интернета вещей позволит в кратчайшие сроки вывести на рынок новую продукцию", – добавил проректор по научной работе МТУСИ Юрий Леохин, слова которого приводятся в сообщении.