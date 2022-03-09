https://ria.ru/20220309/kreditovanie-1777320484.html

КМСП: для МСБ действуют три кредитные программы без привязки к ставке ЦБ

КМСП: для МСБ действуют три кредитные программы без привязки к ставке ЦБ - РИА Новости, 09.03.2022

КМСП: для МСБ действуют три кредитные программы без привязки к ставке ЦБ

Корпорация МСП выпустила разъяснение для предпринимателей по условиям льготных программ кредитования, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:51

2022-03-09T16:51

2022-03-09T16:51

экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Корпорация МСП выпустила разъяснение для предпринимателей по условиям льготных программ кредитования, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой ставки Банка России, сообщает пресс-служба корпорации.Так, программа стимулирования кредитования (ПСК) Корпорации МСП и ЦБ РФ "ПСК Антикризисная" предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Лимит программы — 60 миллиардов рублей до конца марта 2022 года. В ней участвуют все аккредитованные банки, в том числе системно значимые кредитные организации (СЗКО), полный список которых есть на сайте Корпорации МСП. Программа доступна малым и средним компаниям из перечня пострадавших отраслей в соответствии с постановлением правительства № 1513. Она уже запущена, предприниматели могут обращаться в банки.Программа "ПСК Инвестиционная", которая также реализуется Корпорацией МСП и ЦБ РФ, начнет работать с 16 марта: малый и средний бизнес сможет получить кредиты по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Лимит программы — 335 миллиардов рублей. Что касается целей кредита, то в системно значимых банках можно получить кредит только на инвестиционные цели, а в остальных — как на инвестиционные, так и на оборотные. Участвуют все банки, аккредитованные Корпорацией МСП (список на сайте).Программа "ПСК "Оборотная" реализуется Банком России. По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ РФ. Лимит программы — 340 миллиардов рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для остальных предприятий. Программа начнет работать по мере подписания договоров между банками и ЦБ РФ."Любые возникающие вопросы по взаимодействию с банками можно задавать через наш "Сервис 360°". Мы увеличили число специалистов, чтобы можно было как можно быстрее разбираться и помогать предпринимателям", - приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Для получения льготного кредита малое или среднее предприятие должно быть включено в реестр субъектов МСП и не быть связанным с представителями крупного бизнеса. Для малых и микропредприятий лимит на оборотные цели составляет до 300 миллионов рублей, для среднего бизнеса — до 1 миллиарда рублей. Сумма кредита на инвестиционные цели для всех предпринимателей составляет до 1 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220305/biznes-1776751951.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, россия