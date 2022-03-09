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На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 09.03.2022
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах
Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:53
2022-03-09T09:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир солодов
коронавирус covid-19
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Улучшение эпидемиологической обстановки позволило нам принять решение об отмене ряда ограничительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 марта 2022 года отменено обязательное предъявление сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении учреждений общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Солодова.В правительстве уточнили, что сейчас количество новых случаев инфицирования в среднем 152-153 в день. Полторы недели назад число заболевших доходило до 400 в сутки."Сегодня развернуто 470 коек, из которых 30% свободны. Мы будем продолжать сокращение койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к плановой работе. Такую же тенденцию мы видим и по работе поликлиник, где кратно возросшая нагрузка в прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в норму", - добавил глава региона.
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общество, здоровье - общество, владимир солодов, коронавирус covid-19, камчатский край
09:53 09.03.2022
 
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах

QR-коды для общественных мест на Камчатке отменят 11 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода
Демонстрация проверки QR-кода - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Демонстрация проверки QR-кода
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Улучшение эпидемиологической обстановки позволило нам принять решение об отмене ряда ограничительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 марта 2022 года отменено обязательное предъявление сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении учреждений общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Солодова.
В правительстве уточнили, что сейчас количество новых случаев инфицирования в среднем 152-153 в день. Полторы недели назад число заболевших доходило до 400 в сутки.
"Сегодня развернуто 470 коек, из которых 30% свободны. Мы будем продолжать сокращение койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к плановой работе. Такую же тенденцию мы видим и по работе поликлиник, где кратно возросшая нагрузка в прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в норму", - добавил глава региона.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир СолодовКоронавирус COVID-19Камчатский край
 
 
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