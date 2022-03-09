https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777229680.html

На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах

На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 09.03.2022

На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах

Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:53

2022-03-09T09:53

2022-03-09T09:53

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

владимир солодов

коронавирус covid-19

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Улучшение эпидемиологической обстановки позволило нам принять решение об отмене ряда ограничительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 марта 2022 года отменено обязательное предъявление сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении учреждений общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Солодова.В правительстве уточнили, что сейчас количество новых случаев инфицирования в среднем 152-153 в день. Полторы недели назад число заболевших доходило до 400 в сутки."Сегодня развернуто 470 коек, из которых 30% свободны. Мы будем продолжать сокращение койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к плановой работе. Такую же тенденцию мы видим и по работе поликлиник, где кратно возросшая нагрузка в прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в норму", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html

камчатский край

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, владимир солодов, коронавирус covid-19, камчатский край