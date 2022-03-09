https://ria.ru/20220309/koronavirus-1777229680.html
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 09.03.2022
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах
Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:53
2022-03-09T09:53
2022-03-09T09:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
владимир солодов
коронавирус covid-19
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости. Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края."Улучшение эпидемиологической обстановки позволило нам принять решение об отмене ряда ограничительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 марта 2022 года отменено обязательное предъявление сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении учреждений общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Солодова.В правительстве уточнили, что сейчас количество новых случаев инфицирования в среднем 152-153 в день. Полторы недели назад число заболевших доходило до 400 в сутки."Сегодня развернуто 470 коек, из которых 30% свободны. Мы будем продолжать сокращение койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к плановой работе. Такую же тенденцию мы видим и по работе поликлиник, где кратно возросшая нагрузка в прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в норму", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220306/effektivnost-1776875287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, владимир солодов, коронавирус covid-19, камчатский край
На Камчатке отменили систему QR-кодов в общественных местах
QR-коды для общественных мест на Камчатке отменят 11 марта
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мар - РИА Новости.
Систему QR-кодов для посещения кафе, театров, музеев и спортивных объектов отменяют на Камчатке с 11 марта, сообщили в пресс-службе
правительства Камчатского края.
"Улучшение эпидемиологической обстановки позволило нам принять решение об отмене ряда ограничительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 марта 2022 года отменено обязательное предъявление сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении учреждений общепита, общественных мест, учреждений культуры и спорта", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Владимира Солодова.
В правительстве уточнили, что сейчас количество новых случаев инфицирования в среднем 152-153 в день. Полторы недели назад число заболевших доходило до 400 в сутки.
"Сегодня развернуто 470 коек, из которых 30% свободны. Мы будем продолжать сокращение койко-мест для лечения пациентов с коронавирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к плановой работе. Такую же тенденцию мы видим и по работе поликлиник, где кратно возросшая нагрузка в прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в норму", - добавил глава региона.