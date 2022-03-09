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Корпорация "Тяньши" проведет 19 марта всероссийскую онлайн-конференцию

Корпорация "Тяньши" проведет 19 марта всероссийскую онлайн-конференцию - РИА Новости, 09.03.2022

Корпорация "Тяньши" проведет 19 марта всероссийскую онлайн-конференцию

Всероссийская конференция "Мечтай. Действуй. Достигай!" пройдет 19 марта в онлайн-формате. Она станет продолжением цикла мероприятий, посвященных 27-летию... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:33

2022-03-09T17:33

2022-03-09T19:24

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Всероссийская конференция "Мечтай. Действуй. Достигай!" пройдет 19 марта в онлайн-формате. Она станет продолжением цикла мероприятий, посвященных 27-летию международной корпорации "Тяньши". Первое событие цикла – форум Colorful TIENS, который состоялся 19 февраля, было посвящено старту бизнеса в 2022 году. Форум транслировался из штаб-квартиры корпорации "Тяньши" в китайском городе Тяньцзине более чем на сто государств и представлял собой трансграничный диалог, не зависящий от национальных особенностей, языков и культур.Одной из главных задач "Тяньши" в рамках реализации стратегии ее развития является запуск глобального плана привлечения талантливых людей, предусматривающий приглашение в каждой стране по сто высокопрофессиональных специалистов, способных работать на международном рынке.За 26 лет своего развития "Тяньши" стала международной группой предприятий, занимающихся биотехнологиями, гостиничным туризмом, образованием, электронной коммерцией, международной торговлей. Филиалы компании действуют в 110 странах, в 20 из них расположены производственные базы. В сферу деятельности корпорации входят производство и продажа продукции для здорового образа жизни, косметических средств, товаров для дома. Общий ассортимент продукции содержит более 600 наименований. Продукция под маркой TIENS сертифицирована, ею пользуются более 47 миллионов семей во всем мире.Развитие образовательного сектора всегда было одним из важных направлений в бизнесе "Тяньши". К 2014 году в создание очного высшего учебного заведения – Университета "Тяньши" – было инвестировано 220 миллионов долларов. В настоящее время университет "Тяньши" способен одновременно принять 42600 студентов; 12000 преподавателей и студентов учатся и живут в новом кампусе. Университет готовит высококвалифицированных специалистов в области коммерции, инженерии, экономики, управления, юриспруденции, медицины, естественных наук, искусства и культуры.Придерживаясь первоначально выбранной миссии "Нести здоровье человечеству, служить обществу", корпорация "Тяньши" и в сложной мировой экономической ситуации продолжает участвовать в социальных проектах по всему миру, в общей сложности на благотворительность пожертвовано около 500 миллионов долларов.В 2022 году корпорация "Тяньши" планирует открыть в разных странах 10000 эмпирических офисов. Эмпирический агентский офис – это одновременно прямые продажи и международная электронная коммерция, обеспечивающая широкий ассортимент продукции повседневного спроса.Накопленный за 26 лет опыт деятельности компании нашел отражение в издании четырех теоретических работ. Первая книга "Ли Цзиньюань и корпорация "Тяньши" вышла в свет в 2002 году, в ней были описаны корпоративная культура и дух "Тяньши". В 2003 году на основе бизнес-модели, обобщающей широкий опыт глобальных корпораций, предложена научно-практическая "Теория Новой Замены". В 2018 году известный австралийский журналист Кристофер Шиди исследовал причины быстрого экономического развития Китая на примере развития "Тяньши". Его книга "Tiens Memorabilia", опубликованная в Лондоне, получила высокую оценку политиков, лауреатов Нобелевской премии, экспертов, ученых из многих стран. В октябре 2021 года была издана четвертая книга – "Глобальное развитие корпорации "Тяньши": замена, превосходство и успех Китая". Предисловие к ней написал Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН с 2007 по 2016 год, положительные отзывы дали руководители более чем 20 стран. Эти книги – манифест ценностей "Тяньши", а также ответ на вопрос о причинах ее успешного развития.Сегодня корпорация "Тяньши" обращается ко всем, кто разбирается в бизнесе, обладает организаторскими способностями, лидерскими качествами. К тем, кто способен вести за собой, развивать глобальные рынки, распространять культуру здоровья, добиваться общего успеха и нести общую ответственность. С такими людьми мы создадим партнерство и глобальный альянс, получим широкое пространство для всеобщего развития! На территории России представительство корпорации "Тяньши" расположено по адресу: г. Москва, Коробейников пер., д. 1, эл.адрес: TiensGlobal@yandex.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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