Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220309/kitay-1777246923.html
Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9%
Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9% - РИА Новости, 09.03.2022
Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9%
Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в феврале 2022 года вырос на 0,9% в годовом исчислении и остался неизменным по сравнению РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T11:41
2022-03-09T11:41
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208751_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_eb3c82bf2aa04a8d8bc51c84e65b63ff.jpg
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в феврале 2022 года вырос на 0,9% в годовом исчислении и остался неизменным по сравнению с ростом этого показателя в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.В месячном исчислении индекс потребительских цен в феврале этого года вырос на 0,6% в связи с ростом спроса на продукты питания в стране во время праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю) и колебаниями мировых цен на энергоносители, отметила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.В частности, в феврале цены на пищевые продукты выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к росту CPI на 0,26 п. п. в феврале текущего года.Согласно данным ведомства, цены на товары промышленного потребления выросли на 0,8% по сравнению с январским показателем, чему способствовали высокие мировые цены на энергоносители. В частности, цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ выросли на 6,2%, 6,7% и 1,3% соответственно.Данные, опубликованные в среду, также показали, что в феврале индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, вырос на 8,8% в годовом исчислении. В месячном исчислении PPI Китая в прошлом месяце вырос на 0,5%.
https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208751_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c5487abcc0d65052e6d04ab645e651e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай
11:41 09.03.2022
 

Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9%

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае
Женщина проходит мимо электронного табло, показывающего индексы акций в Китае - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в феврале 2022 года вырос на 0,9% в годовом исчислении и остался неизменным по сравнению с ростом этого показателя в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.
В месячном исчислении индекс потребительских цен в феврале этого года вырос на 0,6% в связи с ростом спроса на продукты питания в стране во время праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю) и колебаниями мировых цен на энергоносители, отметила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.
Прохожие на улице в Шанхае - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:47Россия-Китай: Главное
Обуздать дракона. Куда движется китайская экономика
В частности, в феврале цены на пищевые продукты выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к росту CPI на 0,26 п. п. в феврале текущего года.
Согласно данным ведомства, цены на товары промышленного потребления выросли на 0,8% по сравнению с январским показателем, чему способствовали высокие мировые цены на энергоносители. В частности, цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ выросли на 6,2%, 6,7% и 1,3% соответственно.
Данные, опубликованные в среду, также показали, что в феврале индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, вырос на 8,8% в годовом исчислении. В месячном исчислении PPI Китая в прошлом месяце вырос на 0,5%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала