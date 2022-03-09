https://ria.ru/20220309/kitay-1777246923.html

Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9%

Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9% - РИА Новости, 09.03.2022

Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 0,9%

Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в феврале 2022 года вырос на 0,9% в годовом исчислении и остался неизменным по сравнению РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:41

2022-03-09T11:41

2022-03-09T11:41

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МОСКВА, 9 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель инфляции, в Китае в феврале 2022 года вырос на 0,9% в годовом исчислении и остался неизменным по сравнению с ростом этого показателя в аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные, опубликованные в среду Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР.В месячном исчислении индекс потребительских цен в феврале этого года вырос на 0,6% в связи с ростом спроса на продукты питания в стране во время праздника Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю) и колебаниями мировых цен на энергоносители, отметила старший статистик ГСУ Дун Лицзюань.В частности, в феврале цены на пищевые продукты выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к росту CPI на 0,26 п. п. в феврале текущего года.Согласно данным ведомства, цены на товары промышленного потребления выросли на 0,8% по сравнению с январским показателем, чему способствовали высокие мировые цены на энергоносители. В частности, цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный нефтяной газ выросли на 6,2%, 6,7% и 1,3% соответственно.Данные, опубликованные в среду, также показали, что в феврале индекс цен производителей (PPI), показатель изменения оптовых цен производителей товаров и услуг, вырос на 8,8% в годовом исчислении. В месячном исчислении PPI Китая в прошлом месяце вырос на 0,5%.

https://ria.ru/20220304/kitay-1776470615.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай