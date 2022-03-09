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Культура
https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html
Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой
Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой - РИА Новости, 09.03.2022
Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой
Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще —... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:50
2022-03-09T13:37
александр балуев
екатерина i
андрей остерман
европа
франция
российская империя
петр i
елизавета петровна (императрица)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще — блеск, краски, многообразие фактур и костюмов эпохи "галантного века". О том, почему за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка так интересно наблюдать, как Елизавета Петровна изменила мир моды, — в материале РИА Новости.Модница и кокеткаЕлизавета Петровна (ее играет Юлия Хлынина) была любимой дочерью Петра I. Император даже дал имя "Лизетт" парусному судну, которое построил по собственому проекту.Цесаревна привлекала внимание: очень высокого роста (180 сантиметров), со слегка рыжеватыми волосами, выразительными серо-голубыми глазами. Придворные отмечали, что она была красива, "отличалась большим умением в танцах", в совершенстве владела французским, любила охоту и верховую езду.Главной страстью Елизаветы были наряды: с момента восшествия на престол она не надевала дважды ни одного платья. По легенде, после смерти императрицы в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей.Ценительница пиров и охот, модница, кокетка и театралка, Елизавета унаследовала темперамент и отца, и матери. А потому слыла влюбчивой, ветреной и эмоциональной.У Елизаветы Петровны было множество фаворитов: Бутурлин, Нарышкин, Разумовский, Шувалов. Кое-кто из них появится и в сериале.Фантазийная реконструкцияИменно такой — пышный, богатый красками и фасонами век представлен на экране. "Елизавета" показывает, что происходило с 1725 по 1731 год. Начинается история с интриги — кому же Петр I (Александр Балуев) оставит трон Российской империи.По версии авторов сериала, он успевает подписать завещание в пользу Елизаветы, но документ попадает в руки царедворцев, которые интерпретируют волю Петра по-своему. В борьбу за престол вступает Екатерина I (Агриппина Стеклова), которую поддерживает князь Меншиков (Виктор Раков), интригует вице-канцлер Андрей Остерман (Алексей Агранович). Ну а Елизавета не стремится к власти, а мечтает только о любви.В образе Елизаветы подчеркнуты юность и озорство. Никаких тяжелых камней, позументов, золота. В одежде Лизетт доминируют розовый и нежно-зеленый цвета, пастельные тона и летящие силуэты.Цесаревна не носит внушительных украшений, а костюмы играют особую роль: они становятся своеобразным манифестом.И в самом деле, одежда XVIII века была многослойной, модницам требовалась помощь, чтобы полностью одеться. В наши дни странными кажутся фижмы (или панье — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке) и корсет. Жесткая конструкция, в которую затягивались модницы тех лет, уменьшала талию и создавала образ утонченной статуэтки, но деформировала ребра.Одно из запоминающихся платьев Елизаветы в сериале — нежно-зеленое, с розовыми розами, вышитыми на груди. Кажется, оно сошло с полотен Боттичелли. На ногах — башмачки, туфли без задников. Тогда на правую и левую ногу шили одинаковую обувь, которая потом "садилась" и принимала нужную форму.В сериале много деталей, на которые интересно обращать внимание. Так, часто завершают задорный и игривый образ Елизаветы шляпки — мини-треуголки с декором в виде перьев, брошей, страз, тесьмы.Что касается старшего поколения, то Екатерина I одета в пышные платья из тяжелых дорогих тканей темных цветов. Для сериала мастера вручную расшивали ее наряды золотыми нитями и жемчугом. А в одной из сцен прическу императрицы украшает малая корона с красным камнем — точная историческая реплика той, которую можно увидеть на портретах того времени.Щеголи и джентльменыМужской костюм XVIII века — это рубашка, камзол, кафтан, кюлоты, чулки, сапоги или башмаки. А еще жабо и шарфы.Над образом Петра I работали особенно тщательно. Его парадный красный мундир с золотым шитьем идентичен подлиннику из Эрмитажа. В точности воссозданы нательный крест и личная печать царя. Важную роль играют детали: лаконичная прогулочная трость и солдатская шпага показывают, что император был аскетичен и не слишком заботился о роскоши.Вообще, костюмы в сериале многое говорят о владельцах. Елизавету поначалу не отличить от ее пажей: все в одинаковых мундирах. Форма похожа на офицерскую, но с декором, что подчеркивает характер цесаревны.Многое говорят платья и о Екатерине. Особенность ее образов — глубокие декольте. Они раскрывают ее личность и стратегию: императрица хочет нравиться мужчинам, заигрывает с ними, чтобы добиться своих целей.Мужские костюмы тоже выразительны. Вице-канцлер Остерман в черных одеждах напоминает ворона, что дает подсказку о его роли в истории. Он не выставляет напоказ богатство и значимость, а ведет подпольную игру. Остерман носит дорогой атласный черный камзол, но с золотыми пуговицами, подчеркивая статус.С середины XVII века законодательницей стиля в Европе считали Францию, но во времена своего правления Елизавета была одной из первых модниц мира.Чтобы показать весь блеск российского двора, каждого персонажа сериала одевали в его собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, кружево, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов. Вместе с сюжетными поворотами, авантюрами и приключениями героев эти детали превращают "Елизавету" в увлекательную и красивую реконструкцию со сказочным антуражем.Сериал "Елизавета" скоро выходит на телеканале "Россия".
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европа
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Анна Нехаева
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александр балуев, екатерина i, андрей остерман, европа, франция, российская империя, петр i, елизавета петровна (императрица), кино и сериалы, знаменитости
07:50 09.03.2022 (обновлено: 13:37 09.03.2022)
 
Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой

На телеканале "Россия" скоро выходит главная премьера сезона — сериал "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще — блеск, краски, многообразие фактур и костюмов эпохи "галантного века". О том, почему за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка так интересно наблюдать, как Елизавета Петровна изменила мир моды, — в материале РИА Новости.

Модница и кокетка

Елизавета Петровна (ее играет Юлия Хлынина) была любимой дочерью Петра I. Император даже дал имя "Лизетт" парусному судну, которое построил по собственому проекту.
Цесаревна привлекала внимание: очень высокого роста (180 сантиметров), со слегка рыжеватыми волосами, выразительными серо-голубыми глазами. Придворные отмечали, что она была красива, "отличалась большим умением в танцах", в совершенстве владела французским, любила охоту и верховую езду.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"

"Принцесса Елизавета — такая красавица, каких я редко видел, — писал испанский посланник герцог де Лирна. — У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она чрезвычайно жива, ездит верхом без малейшего страха. Не лишена ума, грациозна и очень кокетлива".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Юлия Хлынина в сериале Елизавета
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Главной страстью Елизаветы были наряды: с момента восшествия на престол она не надевала дважды ни одного платья. По легенде, после смерти императрицы в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"

"Мы учитывали все нюансы моды XVIII века, чтобы передать эпоху, — рассказала РИА Новости Юлия Хлынина. — Пришлось привыкать носить корсет и пышные юбки, правильно в них садиться. Обувь тогда носили страшно неудобную: зауженные мысы, очень странная колодка. Но, несмотря на такие "обязывающие" костюмы, мне было важно сделать мою Елизавету живой, человечной, чтобы зрителю было интересно наблюдать за ней".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Юлия Хлынина в сериале Елизавета
1 из 3
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
3 из 3

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 3
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 3

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Ценительница пиров и охот, модница, кокетка и театралка, Елизавета унаследовала темперамент и отца, и матери. А потому слыла влюбчивой, ветреной и эмоциональной.
У Елизаветы Петровны было множество фаворитов: Бутурлин, Нарышкин, Разумовский, Шувалов. Кое-кто из них появится и в сериале.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"

Фантазийная реконструкция

"Женский гардероб середины XVIII столетия был невероятно обширен: только при пожаре в Москве в 1753 году Елизавета лишилась четырех тысяч предметов одежды и аксессуаров. Наряды при дворе порой меняли по три раза в день, причем не только у императрицы, но и у приближенных дам хватало платьев на смену", — объяснила завотделом тканей и костюма Исторического музея Нина Суэтова.

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
Именно такой — пышный, богатый красками и фасонами век представлен на экране. "Елизавета" показывает, что происходило с 1725 по 1731 год. Начинается история с интриги — кому же Петр I (Александр Балуев) оставит трон Российской империи.
По версии авторов сериала, он успевает подписать завещание в пользу Елизаветы, но документ попадает в руки царедворцев, которые интерпретируют волю Петра по-своему. В борьбу за престол вступает Екатерина I (Агриппина Стеклова), которую поддерживает князь Меншиков (Виктор Раков), интригует вице-канцлер Андрей Остерман (Алексей Агранович). Ну а Елизавета не стремится к власти, а мечтает только о любви.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина и Агриппина Стеклова в сериале "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Юлия Хлынина и Агриппина Стеклова в сериале "Елизавета"

"Художественное решение разделило персонажей на два лагеря. С одной стороны — старшее поколение, одетое в роскошные костюмы в темных, мрачных тонах, — императрицы, князья, вельможи, — говорит художник по костюмам Светлана Москвина. — С другой — беззаботная молодежь с цесаревной Елизаветой: девушки, прелестные, как фарфоровые куколки, отважные офицеры и пажи".

В образе Елизаветы подчеркнуты юность и озорство. Никаких тяжелых камней, позументов, золота. В одежде Лизетт доминируют розовый и нежно-зеленый цвета, пастельные тона и летящие силуэты.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Цесаревна не носит внушительных украшений, а костюмы играют особую роль: они становятся своеобразным манифестом.

"Людям в те времена было непросто в вопросах моды, — рассказывает Хлынина. — Сложно назвать эту одежду комфортной. Больше всего мне нравилось носить мужской исторический костюм. Он гораздо удобнее женского, и облачение в него занимало меньше времени. Чтобы одеть артистку в самый простой женский наряд, закладывали минимум полчаса".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Съемки сериала "Елизавета"
Съемки сериала Елизавета
1 из 3
Съемки сериала "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Сцена из сериала "Елизавета"

Кадр из сериала Елизавета
3 из 3

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 3
Съемки сериала "Елизавета"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 3

Сцена из сериала "Елизавета"

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
И в самом деле, одежда XVIII века была многослойной, модницам требовалась помощь, чтобы полностью одеться. В наши дни странными кажутся фижмы (или панье — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке) и корсет. Жесткая конструкция, в которую затягивались модницы тех лет, уменьшала талию и создавала образ утонченной статуэтки, но деформировала ребра.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Съемки сериала "Елизавета"
Съемки сериала Елизавета
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Съемки сериала "Елизавета"
Одно из запоминающихся платьев Елизаветы в сериале — нежно-зеленое, с розовыми розами, вышитыми на груди. Кажется, оно сошло с полотен Боттичелли. На ногах — башмачки, туфли без задников. Тогда на правую и левую ногу шили одинаковую обувь, которая потом "садилась" и принимала нужную форму.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
Юлия Хлынина в сериале Елизавета
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Юлия Хлынина в сериале "Елизавета"
В сериале много деталей, на которые интересно обращать внимание. Так, часто завершают задорный и игривый образ Елизаветы шляпки — мини-треуголки с декором в виде перьев, брошей, страз, тесьмы.
Что касается старшего поколения, то Екатерина I одета в пышные платья из тяжелых дорогих тканей темных цветов. Для сериала мастера вручную расшивали ее наряды золотыми нитями и жемчугом. А в одной из сцен прическу императрицы украшает малая корона с красным камнем — точная историческая реплика той, которую можно увидеть на портретах того времени.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Агриппина Стеклова, Александр Балуев в сериале "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Агриппина Стеклова, Александр Балуев в сериале "Елизавета"

Щеголи и джентльмены

Мужской костюм XVIII века — это рубашка, камзол, кафтан, кюлоты, чулки, сапоги или башмаки. А еще жабо и шарфы.

"Именно из этого наряда потом получился современный мужской костюм-тройка: кюлоты удлинились до брюк, кафтан стал сюртуком, а впоследствии пиджаком. Камзол потерял фалды, укоротился и, утратив рукава, стал жилетом", — отмечает Нина Суэтова.

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"
Над образом Петра I работали особенно тщательно. Его парадный красный мундир с золотым шитьем идентичен подлиннику из Эрмитажа. В точности воссозданы нательный крест и личная печать царя. Важную роль играют детали: лаконичная прогулочная трость и солдатская шпага показывают, что император был аскетичен и не слишком заботился о роскоши.
Вообще, костюмы в сериале многое говорят о владельцах. Елизавету поначалу не отличить от ее пажей: все в одинаковых мундирах. Форма похожа на офицерскую, но с декором, что подчеркивает характер цесаревны.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Кадр из сериала "Елизавета"

"Елизавета ввела в моду мужской костюм как часть женского гардероба и часто выходила в свет в таком наряде, — говорит Хлынина. — В ней присутствовал дух бунтарства, и даже, я бы сказала, она в некотором роде стала символом феминизма в те времена".

Многое говорят платья и о Екатерине. Особенность ее образов — глубокие декольте. Они раскрывают ее личность и стратегию: императрица хочет нравиться мужчинам, заигрывает с ними, чтобы добиться своих целей.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Агриппина Стеклова в сериале "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Агриппина Стеклова в сериале "Елизавета"
Мужские костюмы тоже выразительны. Вице-канцлер Остерман в черных одеждах напоминает ворона, что дает подсказку о его роли в истории. Он не выставляет напоказ богатство и значимость, а ведет подпольную игру. Остерман носит дорогой атласный черный камзол, но с золотыми пуговицами, подчеркивая статус.
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Алексей Агранович в сериале "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Алексей Агранович в сериале "Елизавета"
С середины XVII века законодательницей стиля в Европе считали Францию, но во времена своего правления Елизавета была одной из первых модниц мира.

"Российские и иностранные купцы, привозившие на продажу модные ткани и аксессуары, должны были сначала предъявлять их на таможне гардеробмейстеру императрицы и лишь после этого предлагать другим покупателям", — рассказывает Нина Суэтова.

© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Кадр из сериала "Елизавета"
Кадр из сериала Елизавета
1 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Детали костюмов в сериале "Елизавета"

Детали сериала Елизавета
2 из 3

Детали костюмов в сериале "Елизавета"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"

Фрагменты исторического реквизита в сериале "Елизавета"

Детали сериала Елизавета
3 из 3

Фрагменты исторического реквизита в сериале "Елизавета"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
1 из 3
Кадр из сериала "Елизавета"
© Предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
2 из 3

Детали костюмов в сериале "Елизавета"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
3 из 3

Фрагменты исторического реквизита в сериале "Елизавета"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Чтобы показать весь блеск российского двора, каждого персонажа сериала одевали в его собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, кружево, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов. Вместе с сюжетными поворотами, авантюрами и приключениями героев эти детали превращают "Елизавету" в увлекательную и красивую реконструкцию со сказочным антуражем.
Сериал "Елизавета" скоро выходит на телеканале "Россия".
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КультураАлександр БалуевЕкатерина IАндрей ОстерманЕвропаФранцияРоссийская империяПетр IЕлизавета Петровна (императрица)Кино и сериалыЗнаменитости
 
 
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