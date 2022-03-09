https://ria.ru/20220309/kino-1776502817.html

Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой

Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой - РИА Новости, 09.03.2022

Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой

Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще —... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:50

2022-03-09T07:50

2022-03-09T13:37

александр балуев

екатерина i

андрей остерман

европа

франция

российская империя

петр i

елизавета петровна (императрица)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще — блеск, краски, многообразие фактур и костюмов эпохи "галантного века". О том, почему за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка так интересно наблюдать, как Елизавета Петровна изменила мир моды, — в материале РИА Новости.Модница и кокеткаЕлизавета Петровна (ее играет Юлия Хлынина) была любимой дочерью Петра I. Император даже дал имя "Лизетт" парусному судну, которое построил по собственому проекту.Цесаревна привлекала внимание: очень высокого роста (180 сантиметров), со слегка рыжеватыми волосами, выразительными серо-голубыми глазами. Придворные отмечали, что она была красива, "отличалась большим умением в танцах", в совершенстве владела французским, любила охоту и верховую езду.Главной страстью Елизаветы были наряды: с момента восшествия на престол она не надевала дважды ни одного платья. По легенде, после смерти императрицы в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей.Ценительница пиров и охот, модница, кокетка и театралка, Елизавета унаследовала темперамент и отца, и матери. А потому слыла влюбчивой, ветреной и эмоциональной.У Елизаветы Петровны было множество фаворитов: Бутурлин, Нарышкин, Разумовский, Шувалов. Кое-кто из них появится и в сериале.Фантазийная реконструкцияИменно такой — пышный, богатый красками и фасонами век представлен на экране. "Елизавета" показывает, что происходило с 1725 по 1731 год. Начинается история с интриги — кому же Петр I (Александр Балуев) оставит трон Российской империи.По версии авторов сериала, он успевает подписать завещание в пользу Елизаветы, но документ попадает в руки царедворцев, которые интерпретируют волю Петра по-своему. В борьбу за престол вступает Екатерина I (Агриппина Стеклова), которую поддерживает князь Меншиков (Виктор Раков), интригует вице-канцлер Андрей Остерман (Алексей Агранович). Ну а Елизавета не стремится к власти, а мечтает только о любви.В образе Елизаветы подчеркнуты юность и озорство. Никаких тяжелых камней, позументов, золота. В одежде Лизетт доминируют розовый и нежно-зеленый цвета, пастельные тона и летящие силуэты.Цесаревна не носит внушительных украшений, а костюмы играют особую роль: они становятся своеобразным манифестом.И в самом деле, одежда XVIII века была многослойной, модницам требовалась помощь, чтобы полностью одеться. В наши дни странными кажутся фижмы (или панье — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке) и корсет. Жесткая конструкция, в которую затягивались модницы тех лет, уменьшала талию и создавала образ утонченной статуэтки, но деформировала ребра.Одно из запоминающихся платьев Елизаветы в сериале — нежно-зеленое, с розовыми розами, вышитыми на груди. Кажется, оно сошло с полотен Боттичелли. На ногах — башмачки, туфли без задников. Тогда на правую и левую ногу шили одинаковую обувь, которая потом "садилась" и принимала нужную форму.В сериале много деталей, на которые интересно обращать внимание. Так, часто завершают задорный и игривый образ Елизаветы шляпки — мини-треуголки с декором в виде перьев, брошей, страз, тесьмы.Что касается старшего поколения, то Екатерина I одета в пышные платья из тяжелых дорогих тканей темных цветов. Для сериала мастера вручную расшивали ее наряды золотыми нитями и жемчугом. А в одной из сцен прическу императрицы украшает малая корона с красным камнем — точная историческая реплика той, которую можно увидеть на портретах того времени.Щеголи и джентльменыМужской костюм XVIII века — это рубашка, камзол, кафтан, кюлоты, чулки, сапоги или башмаки. А еще жабо и шарфы.Над образом Петра I работали особенно тщательно. Его парадный красный мундир с золотым шитьем идентичен подлиннику из Эрмитажа. В точности воссозданы нательный крест и личная печать царя. Важную роль играют детали: лаконичная прогулочная трость и солдатская шпага показывают, что император был аскетичен и не слишком заботился о роскоши.Вообще, костюмы в сериале многое говорят о владельцах. Елизавету поначалу не отличить от ее пажей: все в одинаковых мундирах. Форма похожа на офицерскую, но с декором, что подчеркивает характер цесаревны.Многое говорят платья и о Екатерине. Особенность ее образов — глубокие декольте. Они раскрывают ее личность и стратегию: императрица хочет нравиться мужчинам, заигрывает с ними, чтобы добиться своих целей.Мужские костюмы тоже выразительны. Вице-канцлер Остерман в черных одеждах напоминает ворона, что дает подсказку о его роли в истории. Он не выставляет напоказ богатство и значимость, а ведет подпольную игру. Остерман носит дорогой атласный черный камзол, но с золотыми пуговицами, подчеркивая статус.С середины XVII века законодательницей стиля в Европе считали Францию, но во времена своего правления Елизавета была одной из первых модниц мира.Чтобы показать весь блеск российского двора, каждого персонажа сериала одевали в его собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, кружево, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов. Вместе с сюжетными поворотами, авантюрами и приключениями героев эти детали превращают "Елизавету" в увлекательную и красивую реконструкцию со сказочным антуражем.Сериал "Елизавета" скоро выходит на телеканале "Россия".

https://ria.ru/20220216/muzey-1772977885.html

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франция

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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