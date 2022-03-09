Сериал "Елизавета": как цесаревна носила мужской костюм и стала феминисткой

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще — блеск, краски, многообразие фактур и костюмов эпохи "галантного века". О том, почему за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка так интересно наблюдать, как Елизавета Петровна изменила мир моды, — в материале РИА Новости.Модница и кокеткаЕлизавета Петровна (ее играет Юлия Хлынина) была любимой дочерью Петра I. Император даже дал имя "Лизетт" парусному судну, которое построил по собственому проекту.Цесаревна привлекала внимание: очень высокого роста (180 сантиметров), со слегка рыжеватыми волосами, выразительными серо-голубыми глазами. Придворные отмечали, что она была красива, "отличалась большим умением в танцах", в совершенстве владела французским, любила охоту и верховую езду.Главной страстью Елизаветы были наряды: с момента восшествия на престол она не надевала дважды ни одного платья. По легенде, после смерти императрицы в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей.Ценительница пиров и охот, модница, кокетка и театралка, Елизавета унаследовала темперамент и отца, и матери. А потому слыла влюбчивой, ветреной и эмоциональной.У Елизаветы Петровны было множество фаворитов: Бутурлин, Нарышкин, Разумовский, Шувалов. Кое-кто из них появится и в сериале.Фантазийная реконструкцияИменно такой — пышный, богатый красками и фасонами век представлен на экране. "Елизавета" показывает, что происходило с 1725 по 1731 год. Начинается история с интриги — кому же Петр I (Александр Балуев) оставит трон Российской империи.По версии авторов сериала, он успевает подписать завещание в пользу Елизаветы, но документ попадает в руки царедворцев, которые интерпретируют волю Петра по-своему. В борьбу за престол вступает Екатерина I (Агриппина Стеклова), которую поддерживает князь Меншиков (Виктор Раков), интригует вице-канцлер Андрей Остерман (Алексей Агранович). Ну а Елизавета не стремится к власти, а мечтает только о любви.В образе Елизаветы подчеркнуты юность и озорство. Никаких тяжелых камней, позументов, золота. В одежде Лизетт доминируют розовый и нежно-зеленый цвета, пастельные тона и летящие силуэты.Цесаревна не носит внушительных украшений, а костюмы играют особую роль: они становятся своеобразным манифестом.И в самом деле, одежда XVIII века была многослойной, модницам требовалась помощь, чтобы полностью одеться. В наши дни странными кажутся фижмы (или панье — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке) и корсет. Жесткая конструкция, в которую затягивались модницы тех лет, уменьшала талию и создавала образ утонченной статуэтки, но деформировала ребра.Одно из запоминающихся платьев Елизаветы в сериале — нежно-зеленое, с розовыми розами, вышитыми на груди. Кажется, оно сошло с полотен Боттичелли. На ногах — башмачки, туфли без задников. Тогда на правую и левую ногу шили одинаковую обувь, которая потом "садилась" и принимала нужную форму.В сериале много деталей, на которые интересно обращать внимание. Так, часто завершают задорный и игривый образ Елизаветы шляпки — мини-треуголки с декором в виде перьев, брошей, страз, тесьмы.Что касается старшего поколения, то Екатерина I одета в пышные платья из тяжелых дорогих тканей темных цветов. Для сериала мастера вручную расшивали ее наряды золотыми нитями и жемчугом. А в одной из сцен прическу императрицы украшает малая корона с красным камнем — точная историческая реплика той, которую можно увидеть на портретах того времени.Щеголи и джентльменыМужской костюм XVIII века — это рубашка, камзол, кафтан, кюлоты, чулки, сапоги или башмаки. А еще жабо и шарфы.Над образом Петра I работали особенно тщательно. Его парадный красный мундир с золотым шитьем идентичен подлиннику из Эрмитажа. В точности воссозданы нательный крест и личная печать царя. Важную роль играют детали: лаконичная прогулочная трость и солдатская шпага показывают, что император был аскетичен и не слишком заботился о роскоши.Вообще, костюмы в сериале многое говорят о владельцах. Елизавету поначалу не отличить от ее пажей: все в одинаковых мундирах. Форма похожа на офицерскую, но с декором, что подчеркивает характер цесаревны.Многое говорят платья и о Екатерине. Особенность ее образов — глубокие декольте. Они раскрывают ее личность и стратегию: императрица хочет нравиться мужчинам, заигрывает с ними, чтобы добиться своих целей.Мужские костюмы тоже выразительны. Вице-канцлер Остерман в черных одеждах напоминает ворона, что дает подсказку о его роли в истории. Он не выставляет напоказ богатство и значимость, а ведет подпольную игру. Остерман носит дорогой атласный черный камзол, но с золотыми пуговицами, подчеркивая статус.С середины XVII века законодательницей стиля в Европе считали Францию, но во времена своего правления Елизавета была одной из первых модниц мира.Чтобы показать весь блеск российского двора, каждого персонажа сериала одевали в его собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, кружево, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов. Вместе с сюжетными поворотами, авантюрами и приключениями героев эти детали превращают "Елизавету" в увлекательную и красивую реконструкцию со сказочным антуражем.Сериал "Елизавета" скоро выходит на телеканале "Россия".
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. Историко-приключенческий сериал "Елизавета" посвящен жизни дочери Петра Великого. На экране — интриги, авантюры, дуэли, балы и романтические истории. А еще — блеск, краски, многообразие фактур и костюмов эпохи "галантного века". О том, почему за дамами в роскошных платьях и статными офицерами Преображенского полка так интересно наблюдать, как Елизавета Петровна изменила мир моды, — в материале РИА Новости.
Модница и кокетка
Елизавета Петровна (ее играет Юлия Хлынина) была любимой дочерью Петра I. Император даже дал имя "Лизетт" парусному судну, которое построил по собственому проекту.
Цесаревна привлекала внимание: очень высокого роста (180 сантиметров), со слегка рыжеватыми волосами, выразительными серо-голубыми глазами. Придворные отмечали, что она была красива, "отличалась большим умением в танцах", в совершенстве владела французским, любила охоту и верховую езду.
"Принцесса Елизавета — такая красавица, каких я редко видел, — писал испанский посланник герцог де Лирна. — У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она чрезвычайно жива, ездит верхом без малейшего страха. Не лишена ума, грациозна и очень кокетлива".
Главной страстью Елизаветы были наряды: с момента восшествия на престол она не надевала дважды ни одного платья. По легенде, после смерти императрицы в ее гардеробах осталось 15 тысяч предметов одежды, несколько сундуков шелковых чулок, тысяча пар туфель и более сотни отрезов французских тканей.
"Мы учитывали все нюансы моды XVIII века, чтобы передать эпоху, — рассказала РИА Новости Юлия Хлынина. — Пришлось привыкать носить корсет и пышные юбки, правильно в них садиться. Обувь тогда носили страшно неудобную: зауженные мысы, очень странная колодка. Но, несмотря на такие "обязывающие" костюмы, мне было важно сделать мою Елизавету живой, человечной, чтобы зрителю было интересно наблюдать за ней".
"Женский гардероб середины XVIII столетия был невероятно обширен: только при пожаре в Москве в 1753 году Елизавета лишилась четырех тысяч предметов одежды и аксессуаров. Наряды при дворе порой меняли по три раза в день, причем не только у императрицы, но и у приближенных дам хватало платьев на смену", — объяснила завотделом тканей и костюма Исторического музея Нина Суэтова.
Именно такой — пышный, богатый красками и фасонами век представлен на экране. "Елизавета" показывает, что происходило с 1725 по 1731 год. Начинается история с интриги — кому же Петр I (Александр Балуев) оставит трон Российской империи.
По версии авторов сериала, он успевает подписать завещание в пользу Елизаветы, но документ попадает в руки царедворцев, которые интерпретируют волю Петра по-своему. В борьбу за престол вступает Екатерина I (Агриппина Стеклова), которую поддерживает князь Меншиков (Виктор Раков), интригует вице-канцлер Андрей Остерман (Алексей Агранович). Ну а Елизавета не стремится к власти, а мечтает только о любви.
Юлия Хлынина и Агриппина Стеклова в сериале "Елизавета"
"Художественное решение разделило персонажей на два лагеря. С одной стороны — старшее поколение, одетое в роскошные костюмы в темных, мрачных тонах, — императрицы, князья, вельможи, — говорит художник по костюмам Светлана Москвина. — С другой — беззаботная молодежь с цесаревной Елизаветой: девушки, прелестные, как фарфоровые куколки, отважные офицеры и пажи".
В образе Елизаветы подчеркнуты юность и озорство. Никаких тяжелых камней, позументов, золота. В одежде Лизетт доминируют розовый и нежно-зеленый цвета, пастельные тона и летящие силуэты.
Цесаревна не носит внушительных украшений, а костюмы играют особую роль: они становятся своеобразным манифестом.
"Людям в те времена было непросто в вопросах моды, — рассказывает Хлынина. — Сложно назвать эту одежду комфортной. Больше всего мне нравилось носить мужской исторический костюм. Он гораздо удобнее женского, и облачение в него занимало меньше времени. Чтобы одеть артистку в самый простой женский наряд, закладывали минимум полчаса".
И в самом деле, одежда XVIII века была многослойной, модницам требовалась помощь, чтобы полностью одеться. В наши дни странными кажутся фижмы (или панье — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке) и корсет. Жесткая конструкция, в которую затягивались модницы тех лет, уменьшала талию и создавала образ утонченной статуэтки, но деформировала ребра.
Одно из запоминающихся платьев Елизаветы в сериале — нежно-зеленое, с розовыми розами, вышитыми на груди. Кажется, оно сошло с полотен Боттичелли. На ногах — башмачки, туфли без задников. Тогда на правую и левую ногу шили одинаковую обувь, которая потом "садилась" и принимала нужную форму.
В сериале много деталей, на которые интересно обращать внимание. Так, часто завершают задорный и игривый образ Елизаветы шляпки — мини-треуголки с декором в виде перьев, брошей, страз, тесьмы.
Что касается старшего поколения, то Екатерина I одета в пышные платья из тяжелых дорогих тканей темных цветов. Для сериала мастера вручную расшивали ее наряды золотыми нитями и жемчугом. А в одной из сцен прическу императрицы украшает малая корона с красным камнем — точная историческая реплика той, которую можно увидеть на портретах того времени.
Агриппина Стеклова, Александр Балуев в сериале "Елизавета"
Щеголи и джентльмены
Мужской костюм XVIII века — это рубашка, камзол, кафтан, кюлоты, чулки, сапоги или башмаки. А еще жабо и шарфы.
"Именно из этого наряда потом получился современный мужской костюм-тройка: кюлоты удлинились до брюк, кафтан стал сюртуком, а впоследствии пиджаком. Камзол потерял фалды, укоротился и, утратив рукава, стал жилетом", — отмечает Нина Суэтова.
Над образом Петра I работали особенно тщательно. Его парадный красный мундир с золотым шитьем идентичен подлиннику из Эрмитажа. В точности воссозданы нательный крест и личная печать царя. Важную роль играют детали: лаконичная прогулочная трость и солдатская шпага показывают, что император был аскетичен и не слишком заботился о роскоши.
Вообще, костюмы в сериале многое говорят о владельцах. Елизавету поначалу не отличить от ее пажей: все в одинаковых мундирах. Форма похожа на офицерскую, но с декором, что подчеркивает характер цесаревны.
"Елизавета ввела в моду мужской костюм как часть женского гардероба и часто выходила в свет в таком наряде, — говорит Хлынина. — В ней присутствовал дух бунтарства, и даже, я бы сказала, она в некотором роде стала символом феминизма в те времена".
Многое говорят платья и о Екатерине. Особенность ее образов — глубокие декольте. Они раскрывают ее личность и стратегию: императрица хочет нравиться мужчинам, заигрывает с ними, чтобы добиться своих целей.
Мужские костюмы тоже выразительны. Вице-канцлер Остерман в черных одеждах напоминает ворона, что дает подсказку о его роли в истории. Он не выставляет напоказ богатство и значимость, а ведет подпольную игру. Остерман носит дорогой атласный черный камзол, но с золотыми пуговицами, подчеркивая статус.
С середины XVII века законодательницей стиля в Европе считали Францию, но во времена своего правления Елизавета была одной из первых модниц мира.
"Российские и иностранные купцы, привозившие на продажу модные ткани и аксессуары, должны были сначала предъявлять их на таможне гардеробмейстеру императрицы и лишь после этого предлагать другим покупателям", — рассказывает Нина Суэтова.
Чтобы показать весь блеск российского двора, каждого персонажа сериала одевали в его собственной стилистике. Мастера вручную занимались отделкой, обшивали камнями, добавляли декор (бисер, бусы, блестки, кружево, рюши). Для царских особ и придворных заготовили около 600 костюмов. Вместе с сюжетными поворотами, авантюрами и приключениями героев эти детали превращают "Елизавету" в увлекательную и красивую реконструкцию со сказочным антуражем.
Сериал "Елизавета" скоро выходит на телеканале "Россия".
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