https://ria.ru/20220309/khurgada-1777337851.html

Более 340 россиян в Хургаде ждут резервного борта для вывозного рейса

Более 340 россиян в Хургаде ждут резервного борта для вывозного рейса - РИА Новости, 09.03.2022

Более 340 россиян в Хургаде ждут резервного борта для вывозного рейса

Более 340 россиян в Хургаде (Египет) ждут резервного борта для вывозного рейса в Россию, борт авиакомпании Azur air не сможет вылететь из-за неисправности,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:52

2022-03-09T17:52

2022-03-09T17:52

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

azur air

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Более 340 россиян в Хургаде (Египет) ждут резервного борта для вывозного рейса в Россию, борт авиакомпании Azur air не сможет вылететь из-за неисправности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Задержка рейса ZF-518 Хургада -Москва на текущий момент составляет уже 5 часов. Российские пассажиры, прибывшие в аэропорт Хургады заранее, пока все еще ждут в аэропорту. Самолет должен был доставить в Россию 342 россиянина, включая младенцев", - сказали в АТОР."Как рассказали очевидцы, пассажирам в аэропорту после трех часов задержки объявили что самолет не сможет вылететь в Москву сегодня, так как он неисправен ("сломался"). В настоящий момент все 342 пассажира (рейс ZF-518 должен был выполнять Boeing 767-300) сейчас находятся в аэропорту Хургады, они будут в соответствии с федеральными авиационными правилами обеспечены едой и водой, а также временным размещением в отелях", - добавили в ассоциации.Как пояснили в Azur air, перевозчик уже подготовил резервный борт для пассажиров рейса ZF-518. Воздушное судно, по имеющейся у редакции информации, уже готово к вылету, но пока он откладывается: идут формальные процедуры для согласования его вылета из Москвы за туристами в Египте.

https://ria.ru/20220309/turoperatory-1777251199.html

хургада

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ассоциация туроператоров россии (атор), azur air, хургада, россия, египет, новости - туризм, в мире