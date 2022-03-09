https://ria.ru/20220309/khoreografiya-1777276568.html
Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии
Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии - РИА Новости, 09.03.2022
Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 — 2023 годах 250-летия Московской государственной академии хореографии, соответствующий... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:17
2022-03-09T14:17
2022-03-09T14:55
культура
новости культуры
московская государственная академия хореографии
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 — 2023 годах 250-летия Московской государственной академии хореографии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2023 году 250-летием Московской государственной академии хореографии постановляю провести в 2022 — 2023 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Московской государственной академии хореографии", — говорится в документе.Правительству поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет "по подготовке и проведению празднования 250-летия Московской государственной академии хореографии", а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 марта.
https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, московская государственная академия хореографии, владимир путин
14:17 09.03.2022 (обновлено: 14:55 09.03.2022)
Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии
Путин подписал указ о праздновании юбилея Московской государственной академии хореографии
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 — 2023 годах 250-летия Московской государственной академии хореографии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2023 году 250-летием Московской государственной академии хореографии постановляю провести в 2022 — 2023 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Московской государственной академии хореографии", — говорится в документе.
Правительству поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет "по подготовке и проведению празднования 250-летия Московской государственной академии хореографии", а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 марта.