https://ria.ru/20220309/khoreografiya-1777276568.html

Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии

Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии - РИА Новости, 09.03.2022

Путин подписал указ о праздновании юбилея академии хореографии

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 — 2023 годах 250-летия Московской государственной академии хореографии, соответствующий... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:17

2022-03-09T14:17

2022-03-09T14:55

культура

новости культуры

московская государственная академия хореографии

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 — 2023 годах 250-летия Московской государственной академии хореографии, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с исполняющимся в 2023 году 250-летием Московской государственной академии хореографии постановляю провести в 2022 — 2023 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Московской государственной академии хореографии", — говорится в документе.Правительству поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет "по подготовке и проведению празднования 250-летия Московской государственной академии хореографии", а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 марта.

https://ria.ru/20220303/teatr-1776243658.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, московская государственная академия хореографии, владимир путин