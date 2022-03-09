https://ria.ru/20220309/kadyrov-1777252488.html

Десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации, заявил Кадыров

Десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.03.2022

Десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о десятках тысяч добровольцев из Чечни, желающих участвовать в спецоперации по демилитаризации Украины. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T11:54

2022-03-09T11:54

2022-03-09T11:54

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

донбасс

ситуация в днр и лнр

украина

владимир путин

общество

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ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о десятках тысяч добровольцев из Чечни, желающих участвовать в спецоперации по демилитаризации Украины."Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине, идёт на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что эти ребята "обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причём точно и кучно"."Они не смотрят в экран мобильного телефона, - они совмещают мушку с целиком. Они не пишут в соцсетях банальные гадости, а молча наступают и исполняют приказ в реальной жизни, на поле боя. Они обучены военному делу, а не пустой болтовне. И им не терпится поскорее показать себя в деле", - добавил глава региона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777154854.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, владимир путин, общество