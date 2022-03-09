Десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации, заявил Кадыров
Кадыров рассказал о десятках тысяч чеченских добровольцев, желающих попасть на Украину
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 9 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о десятках тысяч добровольцев из Чечни, желающих участвовать в спецоперации по демилитаризации Украины.
"Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине, идёт на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа", - сообщил Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что эти ребята "обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причём точно и кучно".
"Они не смотрят в экран мобильного телефона, - они совмещают мушку с целиком. Они не пишут в соцсетях банальные гадости, а молча наступают и исполняют приказ в реальной жизни, на поле боя. Они обучены военному делу, а не пустой болтовне. И им не терпится поскорее показать себя в деле", - добавил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.