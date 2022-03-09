https://ria.ru/20220309/izolyatsiya-1777214513.html

В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции

В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции - РИА Новости, 09.03.2022

В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции

Высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции из-за санкций, у Москвы есть партнеры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T07:05

2022-03-09T07:05

2022-03-09T07:05

россия

сша

сбербанк россии

евросоюз

украина

экономика

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции из-за санкций, у Москвы есть партнеры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777211727.html

россия

сша

украина

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Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

россия, сша, сбербанк россии, евросоюз, украина, экономика, в мире