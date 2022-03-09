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В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции
В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции - РИА Новости, 09.03.2022
В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции
Высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции из-за санкций, у Москвы есть партнеры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T07:05
2022-03-09T07:05
россия
сша
сбербанк россии
евросоюз
украина
экономика
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции из-за санкций, у Москвы есть партнеры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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россия, сша, сбербанк россии, евросоюз, украина, экономика, в мире
07:05 09.03.2022
 
В МИД заявили, что высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции

Дипломат Биричевский: высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции из-за санкций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Высокотехнологичные отрасли России не будут в изоляции из-за санкций, у Москвы есть партнеры по всему миру, которые заинтересованы в сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"От себя могу сказать, что Россия обладает мощным, признанным в мире научно-техническим потенциалом. Соответствующим отраслям не придется развиваться в изоляции – у нас были, есть и остаются партнеры по всему миру, заинтересованные в совместной взаимовыгодной работе во всех, в том числе в высокотехнологичных отраслях экономики", - сказал дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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