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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя
Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 09.03.2022
Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя
Организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T21:05
2022-03-09T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
мариуполь
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором - в очередной раз провалена", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, чем дольше украинские войска собираются "защищать" гражданских в Мариуполе, тем больше будет потерь среди гражданского населения.Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Мариуполь в среду смогли покинуть 28 гражданских, включая двоих детей, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Давайте я последние цифры назову. На данный момент, за сегодня смогли выйти 28 человек, двое из них дети. Ближе к ночи есть информация, что выходят порядка 150 (человек), более точную информацию смогу завтра уже озвучить", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, мариуполь
21:05 09.03.2022
 
Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя

Басурин: открытие гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалилось

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эдуард Басурин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором - в очередной раз провалена", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, чем дольше украинские войска собираются "защищать" гражданских в Мариуполе, тем больше будет потерь среди гражданского населения.
Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".
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Мариуполь в среду смогли покинуть 28 гражданских, включая двоих детей, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Давайте я последние цифры назову. На данный момент, за сегодня смогли выйти 28 человек, двое из них дети. Ближе к ночи есть информация, что выходят порядка 150 (человек), более точную информацию смогу завтра уже озвучить", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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