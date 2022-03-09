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Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя

Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя - РИА Новости, 09.03.2022

Басурин заявил о провале операции по открытию гумкоридора из Мариуполя

Организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T21:05

2022-03-09T21:05

2022-03-09T21:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

мариуполь

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором - в очередной раз провалена", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, чем дольше украинские войска собираются "защищать" гражданских в Мариуполе, тем больше будет потерь среди гражданского населения.Ранее в среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Мариуполь, крупнейший город на азовском побережье, блокирован, ведется освобождение его кварталов, силы ДНР действуют "аккуратно и точечно".Мариуполь в среду смогли покинуть 28 гражданских, включая двоих детей, сказал представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Давайте я последние цифры назову. На данный момент, за сегодня смогли выйти 28 человек, двое из них дети. Ближе к ночи есть информация, что выходят порядка 150 (человек), более точную информацию смогу завтра уже озвучить", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 1".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. По данным штаба территориальной обороны ДНР на 5 марта, войска республики заняли ряд населенных пунктов на подступах - Гнутово, Пищевик, Сартану, Талаковку и Широкино. Вечером 7 марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что Мариуполь полностью окружен, началась зачистка его отдельных районов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, мариуполь