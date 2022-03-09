https://ria.ru/20220309/gumkoridor-1777346730.html

Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору

Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору - РИА Новости, 09.03.2022

Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору

Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что из Сум по гумкоридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:36

2022-03-09T18:36

2022-03-09T18:36

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что из Сум по гумкоридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят более 20 тысяч человек.Россия с 10.00 мск в среду объявила "режим тишины" и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-спикер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры."Из Сум выехало 25 автобусов, в которых эвакуируются около тысячи человек. Также гуманитарным коридором движется шесть тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами людей", - написал Тимошенко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия