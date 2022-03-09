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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору
Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору - РИА Новости, 09.03.2022
Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору
Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что из Сум по гумкоридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:36
2022-03-09T18:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что из Сум по гумкоридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят более 20 тысяч человек.Россия с 10.00 мск в среду объявила "режим тишины" и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-спикер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры."Из Сум выехало 25 автобусов, в которых эвакуируются около тысячи человек. Также гуманитарным коридором движется шесть тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами людей", - написал Тимошенко в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
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в мире, украина, россия
18:36 09.03.2022
 
Офис Зеленского: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко: более 20 тысяч человек выезжают из Сум по гумкоридору

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Жители Украины
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что из Сум по гумкоридору выехало 25 автобусов и шесть тысяч частных автомобилей, которые вывозят более 20 тысяч человек.
Россия с 10.00 мск в среду объявила "режим тишины" и заявила о готовности обеспечить гуманитарные коридоры из ряда городов Украины. Вице-спикер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие гуманитарных коридоров из Энергодара в Запорожье, из Сум в Полтаву, из Мариуполя в Запорожье, из Волновахи в Покровск, из Изюма в Харьковскую область, из ряда городов Киевской области в Киев. По ее словам, военные дали согласие на прекращение огня с 10.00 мск до 22.00 мск. В это время будут открыты гумкоридоры.
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"Из Сум выехало 25 автобусов, в которых эвакуируются около тысячи человек. Также гуманитарным коридором движется шесть тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами людей", - написал Тимошенко в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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