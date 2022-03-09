https://ria.ru/20220309/goszhilinspektsiya-1777336508.html

Почти 5 тысяч коммунальных проблем решено в Подмосковье с 1 марта

Почти 5 тысяч коммунальных проблем решено в Подмосковье с 1 марта - РИА Новости, 09.03.2022

Почти 5 тысяч коммунальных проблем решено в Подмосковье с 1 марта

Почти пять тысяч проблем коммунального характера решено в Московской области с 1 марта, говорится в сообщении региональной Госжилинспекции. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:44

2022-03-09T17:44

2022-03-09T17:44

новости подмосковья

егорьевск

луховицы

электрогорск

общество

жкх

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Почти пять тысяч проблем коммунального характера решено в Московской области с 1 марта, говорится в сообщении региональной Госжилинспекции.Всего с 1 марта в Центр управления регионом поступило 6,2 тысячи обращений, что на 29% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Лидерами по количеству снижения количества жалоб стали городские округа Электрогорск – 78%, Луховицы – 75% и Егорьевск – 71%."С начала весны более 4,7 тысячи обращений перешли в категорию закрытых", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.Тематический топ жилищно-коммунальных проблем возглавляет категория "Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД" - 919 заявок. Второе место заняли обращения, касающиеся ненадлежащей уборки подъездов (673). Замкнули тройку лидеров проблемы неисправности дверей в помещениях общего пользования (404).

https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777255256.html

егорьевск

луховицы

электрогорск

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Алёна Пава

егорьевск, луховицы, электрогорск, общество, жкх, московская область (подмосковье)