https://ria.ru/20220309/goszhilinspektsiya-1777336508.html
Почти 5 тысяч коммунальных проблем решено в Подмосковье с 1 марта
Почти 5 тысяч коммунальных проблем решено в Подмосковье с 1 марта - РИА Новости, 09.03.2022
Почти 5 тысяч коммунальных проблем решено в Подмосковье с 1 марта
Почти пять тысяч проблем коммунального характера решено в Московской области с 1 марта, говорится в сообщении региональной Госжилинспекции. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:44
2022-03-09T17:44
2022-03-09T17:44
новости подмосковья
егорьевск
луховицы
электрогорск
общество
жкх
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760484146_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c56945a7a3d8fa6670c9302ba73e20bd.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Почти пять тысяч проблем коммунального характера решено в Московской области с 1 марта, говорится в сообщении региональной Госжилинспекции.Всего с 1 марта в Центр управления регионом поступило 6,2 тысячи обращений, что на 29% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Лидерами по количеству снижения количества жалоб стали городские округа Электрогорск – 78%, Луховицы – 75% и Егорьевск – 71%."С начала весны более 4,7 тысячи обращений перешли в категорию закрытых", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ольги Фединой.Тематический топ жилищно-коммунальных проблем возглавляет категория "Ненадлежащее содержание и эксплуатация МКД" - 919 заявок. Второе место заняли обращения, касающиеся ненадлежащей уборки подъездов (673). Замкнули тройку лидеров проблемы неисправности дверей в помещениях общего пользования (404).
https://ria.ru/20220309/podmoskove-1777255256.html
егорьевск
луховицы
электрогорск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760484146_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6c8d4f7d53c3284bba6ee1f9482d7709.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егорьевск, луховицы, электрогорск, общество, жкх, московская область (подмосковье)