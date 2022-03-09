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Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц

Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц - РИА Новости, 09.03.2022

Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц

Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:58

2022-03-09T16:58

2022-03-09T16:58

туризм

туризм

зарина догузова

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

отели

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, сообщает пресс-служба ведомства.По ее словам, это поможет привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она будет действовать пять лет с момента ввода их в эксплуатацию. Льготу также могут получить владельцы уже действующих гостиниц и средств размещения, для них ставка работает до конца июня 2027 года. Сейчас, уточняют в Ростуризме, в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20 процентов. При этом, в гостиничных организациях 100 процентов добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30 процентов от выручки — при норме 10,5 процента в туристической отрасли.

https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, налоги