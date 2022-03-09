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Туризм
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Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц - РИА Новости, 09.03.2022
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:58
2022-03-09T16:58
туризм
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
отели
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, сообщает пресс-служба ведомства.По ее словам, это поможет привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она будет действовать пять лет с момента ввода их в эксплуатацию. Льготу также могут получить владельцы уже действующих гостиниц и средств размещения, для них ставка работает до конца июня 2027 года. Сейчас, уточняют в Ростуризме, в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20 процентов. При этом, в гостиничных организациях 100 процентов добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30 процентов от выручки — при норме 10,5 процента в туристической отрасли.
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туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, налоги
16:58 09.03.2022
 
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об обнулении НДС для гостиниц

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Знание" в Сочи готовит номер к приему гостей
Сотрудница санатория Знание в Сочи готовит номер к приему гостей - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали", — подчеркнула Зарина Догузова.
По ее словам, это поможет привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.
Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она будет действовать пять лет с момента ввода их в эксплуатацию. Льготу также могут получить владельцы уже действующих гостиниц и средств размещения, для них ставка работает до конца июня 2027 года.
Сейчас, уточняют в Ростуризме, в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20 процентов. При этом, в гостиничных организациях 100 процентов добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30 процентов от выручки — при норме 10,5 процента в туристической отрасли.
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