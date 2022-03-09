https://ria.ru/20220309/gostinitsy-1777304251.html
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц - РИА Новости, 09.03.2022
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц
Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:58
2022-03-09T16:58
2022-03-09T16:58
туризм
туризм
зарина догузова
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756502700_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_2fe728a68f271269a46d12041b6abd74.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, сообщает пресс-служба ведомства.По ее словам, это поможет привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она будет действовать пять лет с момента ввода их в эксплуатацию. Льготу также могут получить владельцы уже действующих гостиниц и средств размещения, для них ставка работает до конца июня 2027 года. Сейчас, уточняют в Ростуризме, в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20 процентов. При этом, в гостиничных организациях 100 процентов добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30 процентов от выручки — при норме 10,5 процента в туристической отрасли.
https://ria.ru/20220306/oteli-1776803374.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756502700_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_12a69d75be98851553bd0fa54f5c386a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, зарина догузова, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, отели, налоги
Ростуризм прокомментировал обнуление НДС для гостиниц
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об обнулении НДС для гостиниц
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала обнуление НДС для гостиниц, по ее словам, это поможет справиться с дефицитом современных качественных отелей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия, которое мы все очень ждали", — подчеркнула Зарина Догузова.
По ее словам, это поможет привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей.
Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Она будет действовать пять лет с момента ввода их в эксплуатацию. Льготу также могут получить владельцы уже действующих гостиниц и средств размещения, для них ставка работает до конца июня 2027 года.
Сейчас, уточняют в Ростуризме, в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства – 20 процентов. При этом, в гостиничных организациях 100 процентов добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30 процентов от выручки — при норме 10,5 процента в туристической отрасли.