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Украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке

Украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке - РИА Новости, 09.03.2022

Украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке

Украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:55

2022-03-09T12:55

2022-03-09T12:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

владимир путин

россия

зайцево

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 9 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь гранат из СПГ по Горловке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.40 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 7 гранат из СПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, город расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

горловка

россия

зайцево

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, горловка, владимир путин, россия, зайцево, луганская народная республика, стирол, вооруженные силы рф