Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/golosovanie-1777229145.html
В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России
В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России - РИА Новости, 09.03.2022
В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России
Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:49
2022-03-09T09:49
сша
джо байден
всемирная торговая организация (вто)
цены на нефть
россия
владимир путин
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду после возражений со стороны республиканцев, сообщает газета Politico.Ранее ожидалось, что голосование пройдет во вторник, однако республиканцы палаты выступили против из-за того, что в тексте законопроекта отсутствовало ключевое положение, предусматривающее разрыв торговых отношений США с Россией и Белоруссией. Белый дом объяснил отсутствие этого положения необходимостью обсудить с союзниками вероятные последствия такого шага.Как отмечает газета, двухпартийный законопроект позволил бы США ввести дополнительные санкции в отношении России, а также пересмотреть статус РФ в ВТО.На данный момент текст законопроекта дорабатывается.Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220309/neft-1777207984.html
сша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джо байден, всемирная торговая организация (вто), цены на нефть, россия, владимир путин, белоруссия
09:49 09.03.2022
 
В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России

Politico: в Конгрессе США отложили голосование по закону о запрете импорта нефти из России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду после возражений со стороны республиканцев, сообщает газета Politico.
Ранее ожидалось, что голосование пройдет во вторник, однако республиканцы палаты выступили против из-за того, что в тексте законопроекта отсутствовало ключевое положение, предусматривающее разрыв торговых отношений США с Россией и Белоруссией. Белый дом объяснил отсутствие этого положения необходимостью обсудить с союзниками вероятные последствия такого шага.
Нефть - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
03:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Турция ожидает дальнейшего роста цен на нефть из-за санкций Запада
Как отмечает газета, двухпартийный законопроект позволил бы США ввести дополнительные санкции в отношении России, а также пересмотреть статус РФ в ВТО.
На данный момент текст законопроекта дорабатывается.
Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
 
СШАДжо БайденВсемирная торговая организация (ВТО)Цены на нефтьРоссияВладимир ПутинБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала