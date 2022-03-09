https://ria.ru/20220309/golosovanie-1777229145.html

В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России

В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России - РИА Новости, 09.03.2022

В США отложили голосование по проекту о запрете импорта нефти из России

Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:49

2022-03-09T09:49

2022-03-09T09:49

сша

джо байден

всемирная торговая организация (вто)

цены на нефть

россия

владимир путин

белоруссия

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Палата представителей США перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО) со вторника на среду после возражений со стороны республиканцев, сообщает газета Politico.Ранее ожидалось, что голосование пройдет во вторник, однако республиканцы палаты выступили против из-за того, что в тексте законопроекта отсутствовало ключевое положение, предусматривающее разрыв торговых отношений США с Россией и Белоруссией. Белый дом объяснил отсутствие этого положения необходимостью обсудить с союзниками вероятные последствия такого шага.Как отмечает газета, двухпартийный законопроект позволил бы США ввести дополнительные санкции в отношении России, а также пересмотреть статус РФ в ВТО.На данный момент текст законопроекта дорабатывается.Во вторник президент США Джо Байден подписал исполнительный указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Запрет распространяется на нефть, сжиженный природный газ и уголь, а также ряд нефтепродуктов, но не распространяется на уран. Объявляя об этом, Байден признал, что европейские страны могут не последовать за этим решением.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.

https://ria.ru/20220309/neft-1777207984.html

сша

россия

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, джо байден, всемирная торговая организация (вто), цены на нефть, россия, владимир путин, белоруссия