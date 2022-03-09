https://ria.ru/20220309/gazprom-1777272968.html
В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы
В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы - РИА Новости, 09.03.2022
В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы
Европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет — уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля,... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:25
2022-03-09T13:25
2022-03-09T14:23
экономика
европа
газпром
природный газ
франция
германия
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376447_0:185:2987:1865_1920x0_80_0_0_c939a5e7fdf77504e4e338089e6b6b87.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет — уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля, сообщил "Газпром"."Из европейских хранилищ отбирают остатки газа предыдущих лет… Отобрано уже 49,5 миллиарда кубометров газа. Это 105,3% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года… В Европе сезон отбора может продлиться до середины апреля", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Общий остаток газа в ПХГ Европы - 27%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 74,4%, Франции - на 80,3%", - также отмечает "Газпром".Объем активного газа в подземных хранилищах Европы, по данным Gas Infrastructure Europe на 7 марта, на 22,1% (на 7,5 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня, уточняется в сообщении.Сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля в конце февраля."Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке", - сообщает "Газпром"."Это очень серьезный вызов, учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ", - добавляет компания."Газпром" также подчеркивает, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит еще и от спроса на растущем азиатском рынке.Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Цены на газ в последние дни продолжают демонстрировать волатильность: после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник на торгах в среду упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220309/evropa-1777270899.html
https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html
https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html
https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html
европа
франция
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/64/1562376447_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a26144a3de45782b4eded99218f345f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, газпром, природный газ, франция, германия, в мире, россия
13:25 09.03.2022 (обновлено: 14:23 09.03.2022)
В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы
"Газпром": общий остаток газа в ПХГ Европы – 27%
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет — уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля, сообщил
"Газпром".
"Из европейских хранилищ отбирают остатки газа предыдущих лет… Отобрано уже 49,5 миллиарда кубометров газа. Это 105,3% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года… В Европе
сезон отбора может продлиться до середины апреля", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
"Общий остаток газа в ПХГ Европы - 27%. Подземные хранилища Германии
опустошены уже на 74,4%, Франции
- на 80,3%", - также отмечает "Газпром
".
Объем активного газа в подземных хранилищах Европы, по данным Gas Infrastructure Europe на 7 марта, на 22,1% (на 7,5 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня, уточняется в сообщении.
Сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля в конце февраля.
"Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке", - сообщает "Газпром".
"Это очень серьезный вызов, учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ", - добавляет компания.
"Газпром" также подчеркивает, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит еще и от спроса на растущем азиатском рынке.
Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Цены на газ в последние дни продолжают демонстрировать волатильность: после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник на торгах в среду упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.