https://ria.ru/20220309/gazprom-1777272968.html

В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы

В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы - РИА Новости, 09.03.2022

В "Газпроме" оценили остатки газа в ПХГ Европы

Европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет — уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:25

2022-03-09T13:25

2022-03-09T14:23

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Европейские потребители отбирают остатки газа предыдущих лет — уже 105,3% закачанного летом газа, при этом сезон отбора может продлиться до середины апреля, сообщил "Газпром"."Из европейских хранилищ отбирают остатки газа предыдущих лет… Отобрано уже 49,5 миллиарда кубометров газа. Это 105,3% от объема, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года… В Европе сезон отбора может продлиться до середины апреля", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании."Общий остаток газа в ПХГ Европы - 27%. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 74,4%, Франции - на 80,3%", - также отмечает "Газпром".Объем активного газа в подземных хранилищах Европы, по данным Gas Infrastructure Europe на 7 марта, на 22,1% (на 7,5 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня, уточняется в сообщении.Сделанные в прошлом году запасы в европейских ПХГ были выбраны до нуля в конце февраля."Для восполнения запасов газа в европейских хранилищах к следующей зиме потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались. Это будет оказывать существенное влияние на цену газа на рынке", - сообщает "Газпром"."Это очень серьезный вызов, учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ", - добавляет компания."Газпром" также подчеркивает, что общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит еще и от спроса на растущем азиатском рынке.Ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Цены на газ в последние дни продолжают демонстрировать волатильность: после скачка почти до 3900 долларов за тысячу кубометров в понедельник и удержания отметки в 3300 долларов во вторник на торгах в среду упали ниже 2000 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220309/evropa-1777270899.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html

https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html

https://ria.ru/20220309/ssha-1777284548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, газпром, природный газ, франция, германия, в мире, россия