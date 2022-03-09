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https://ria.ru/20220309/gaz-1777362099.html
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.03.2022
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду ускорили темпы снижения до 30%, упали... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:13
2022-03-09T20:13
экономика
россия
европа
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду ускорили темпы снижения до 30%, упали уже ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 2300 долларов - пока это ценовой максимум торгов. Котировки весь день демонстрируют устойчивое снижение, в последние минуты упали ниже 1700 долларов, снижаются более чем на 30% к расчётной цене накануне - 2418,2 доллара.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html
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экономика, россия, европа
20:13 09.03.2022
 
Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе потеряли 30%, опустившись ниже 1700 долларов

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду ускорили темпы снижения до 30%, упали уже ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 2300 долларов - пока это ценовой максимум торгов. Котировки весь день демонстрируют устойчивое снижение, в последние минуты упали ниже 1700 долларов, снижаются более чем на 30% к расчётной цене накануне - 2418,2 доллара.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 14:18
Лукашевича поразила позиция "европейских малышей" по российскому газу
Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
Рабочий на газохранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 16:44
Шольц рассказал, почему трудно отказаться от российского газа
 
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