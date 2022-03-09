https://ria.ru/20220309/gaz-1777362099.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 09.03.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 1700 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду ускорили темпы снижения до 30%, упали... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T20:13

2022-03-09T20:13

2022-03-09T20:13

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европа

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе после скачка почти до 3900 долларов в понедельник и выше 3300 долларов во вторник на торгах в среду ускорили темпы снижения до 30%, упали уже ниже 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного хаба TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 2300 долларов - пока это ценовой максимум торгов. Котировки весь день демонстрируют устойчивое снижение, в последние минуты упали ниже 1700 долларов, снижаются более чем на 30% к расчётной цене накануне - 2418,2 доллара.Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220309/lukashevich-1777285230.html

https://ria.ru/20220309/sholts-1777318580.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, европа